Молодой человек пропал 19 апреля, где он сейчас — неизвестно (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени разыскивают 25-летнего Андрея Бабкина. Как сообщили в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень», мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, вышел из дома и пропал. О его местонахождении ничего не известно с 19 апреля.

«Внимание, пропал человек! Андрей Бабкин, 1996 года рождения, 19 апреля в 16:30 вышел из квартиры по улице 50 лет ВЛКСМ и до настоящего времени его местоположение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи», — сообщают поисковики.

Мужчина был одет в синюю кофту с рисунком, черные трико и кроссовки. На вид ему 25 лет, пост 165 сантиметров, худощавый, волосы темные, короткая стрижка.

Любую информацию о местоположении тюменца можно сообщить на номер 112. Также связаться можно с волонтерами — 8-932-32-39-911.