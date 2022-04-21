21 апреля 2022

В Тюмени без вести пропал мужчина, нуждающийся в помощи медиков. Фото

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Соблюдение масочного режима в местах скопления людей. Курган, экскаватор, парень, тц, масочный режим
Молодой человек пропал 19 апреля, где он сейчас — неизвестно (архивное фото) Фото:

В Тюмени разыскивают 25-летнего Андрея Бабкина. Как сообщили в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень», мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, вышел из дома и пропал. О его местонахождении ничего не известно с 19 апреля.

«Внимание, пропал человек! Андрей Бабкин, 1996 года рождения, 19 апреля в 16:30 вышел из квартиры по улице 50 лет ВЛКСМ и до настоящего времени его местоположение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи», — сообщают поисковики.

Мужчина был одет в синюю кофту с рисунком, черные трико и кроссовки. На вид ему 25 лет, пост 165 сантиметров, худощавый, волосы темные, короткая стрижка.

Любую информацию о местоположении тюменца можно сообщить на номер 112. Также связаться можно с волонтерами — 8-932-32-39-911.

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В Тюмени разыскивают 25-летнего Андрея Бабкина. Как сообщили в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень», мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, вышел из дома и пропал. О его местонахождении ничего не известно с 19 апреля. «Внимание, пропал человек! Андрей Бабкин, 1996 года рождения, 19 апреля в 16:30 вышел из квартиры по улице 50 лет ВЛКСМ и до настоящего времени его местоположение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи», — сообщают поисковики. Мужчина был одет в синюю кофту с рисунком, черные трико и кроссовки. На вид ему 25 лет, пост 165 сантиметров, худощавый, волосы темные, короткая стрижка. Любую информацию о местоположении тюменца можно сообщить на номер 112. Также связаться можно с волонтерами — 8-932-32-39-911.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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