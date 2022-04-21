Где отдохнуть в пасхальные выходные

В Перми пройдут праздничные мероприятия для детей и взрослых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В этом году Пасха выпала на 24 апреля. В ночь на воскресенье во всех храмам Пермской епархии пройдут Крестные ходы и в полночь состоится главная Пасхальная служба. К вечерне в воскресенье в Свято-Троицкий кафедральный собор доставят Благодатный огонь из Иерусалима. Начнется она в 17.00. Помимо главных событий в Перми и крае пройдут и другие праздничные мероприятия.

По благословению главы Пермской митрополии Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского 25 апреля в 19.00 состоится традиционный праздничный пасхальный концерт в ДК им. Солдатова. Специальные приглашенные гости — лауреаты международных конкурсов — Антон и Виктория Макарские. Пригласительные билеты — в храмам города Перми;

Пермские туристические компании предлагают пермякам пасхальные туры в Белогорский монастырь. Там пройдут экскурсии по монастырю, монастырской лавке, святому источнику. К празднику Пасхи в Белогорский монастырь прибыла из Греции икона Пречистой Божией Матери Иверской;

На курорте «Усть-Качка» 24 апреля в программу отдыхающих будут включены тематические мероприятия. Для детей состоится игровая программа «В гостях у Пасхального кролика» и творческие мастер-классы «Украшение пасхального яйца» и «Пасхальная корзина». Для взрослых пройдет мастер-класс «Подставка для пасхальных яиц Кролик из фоамириана» (изготовление оригинального украшения своими руками);

В Перми дети тоже могут посетить творческий мастер-класс 23 апреля в 13.00. В Музее кукол научат делать подставки под Пасхальное яйцо из соленого теста;

А на пасхальной неделе можно посетить программу «Велик день» в Доме Мешкова. В главном здании Пермского краеведческого музея 30 апреля состоится концертно-игровая программа, посвященная традициям празднования Пасхи. В исполнении участниц фольклорного проекта «Река» при Пермском краеведческом музее, студии «Узоры» (г. Пермь) и ансамбля «Замельница» (с. Усть-Качка) прозвучат духовные пасхальные песнопения, сказки Пермского края, волочебные песни, с которыми обходили дома на праздник. Гости музея также примут участие в хороводах, что водили на Красную горку, которая праздновалась через неделю после Пасхи и в традиционной забаве — катании пасхальных яиц. Начало программы в 12:00.