Глава челябинского муниципалитета досрочно ушел в отставку

Опустевший кабинет Владимира Горева временно займет его помощник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Тимирязевского сельского поселения (Челябинская область) приняли досрочную отставку главы Владимира Горева, подтвердили URA.RU в поселковом совете. В конце прошлой недели чиновник заявил, что в связи с началом спецоперации на Украине намерен заняться подготовкой молодежи к службе в армии.

«Полномочия Владимира Горева прекращаются досрочно, 4 мая — в связи с отставкой по собственному желанию. Исполнять его обязанности с 5 мая и в течение последующих шести месяцев будет помощник главы Тимирязевского, Юлия Игоревна Беланова», — пояснили URA.RU в совете.

Сам Горев в обращении к местным жителям поблагодарил за поддержку на посту главы, где проработал 12 лет. Также он выразил надежду, что его работа в местном военно-патриотическом клубе «Стронг» поможет молодому поколению выполнить боевые задачи, сохранив при этом жизнь и здоровье.

Главой Тимрязевского Горев избирался при поддержке регионального отделения ЛДПР. За период своей работы он неоднократно заявлял о досрочном увольнении по различным мотивам, в связи с чем в администрации Чебаркульского района не сразу поверили, что на этот раз Горев настроен серьезно.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины с целью защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и националистических формирований, началась 24 февраля. Первый ее этап завершился 25 марта: по итогам боевые возможности вооруженных сил Украины существенно снизились. Задачей второй фазы операции станет установление российского контроля над Донбассом и Южной Украиной, а также восстановление сухопутного коридора в Крым, заявил и. о. командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.

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