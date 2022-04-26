26 апреля 2022

В «Россети Тюмень» нашли замену гендиректору, задержанному ФСБ

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Генеральный директор АО «Россети Тюмень» Олег Петров был задержан сотрудниками ФСБ в начале апреля Фото:

Исполняющим обязанности генерального директора АО «Россети Тюмень» назначен Олег Кинаш, который ранее занимал должность заместителя гендиректора компании. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Предыдущий глава предприятия Олег Петров был задержан сотрудниками ФСБ.

«Обязанности генерального директора АО „Россети Тюмень“ исполняет Олег Кинаш. До этого он был заместителем руководителя компании», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

На официальном сайте компании указано, что Кинаш также занимает там должность главного инженера. В пресс-центре АО «Россети Тюмень» подтвердили, что теперь он является исполняющим обязанности генерального директора предприятия.

Как ранее сообщало URA.RU, генеральный директор АО «Россети Тюмень» Олег Петров был задержан сотрудниками ФСБ в начале апреля. За месяц до этого Ленинский суд Тюмени арестовал по подозрению в коррупции директора филиала «Тюменские электрические сети» Кирилла Стрельцова и двух его заместителей: Никиту Калинина и Павла Михайлова.

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Исполняющим обязанности генерального директора АО «Россети Тюмень» назначен Олег Кинаш, который ранее занимал должность заместителя гендиректора компании. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Предыдущий глава предприятия Олег Петров был задержан сотрудниками ФСБ. «Обязанности генерального директора АО „Россети Тюмень“ исполняет Олег Кинаш. До этого он был заместителем руководителя компании», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. На официальном сайте компании указано, что Кинаш также занимает там должность главного инженера. В пресс-центре АО «Россети Тюмень» подтвердили, что теперь он является исполняющим обязанности генерального директора предприятия. Как ранее сообщало URA.RU, генеральный директор АО «Россети Тюмень» Олег Петров был задержан сотрудниками ФСБ в начале апреля. За месяц до этого Ленинский суд Тюмени арестовал по подозрению в коррупции директора филиала «Тюменские электрические сети» Кирилла Стрельцова и двух его заместителей: Никиту Калинина и Павла Михайлова. .
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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