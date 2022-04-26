В «Россети Тюмень» нашли замену гендиректору, задержанному ФСБ

Исполняющим обязанности генерального директора АО «Россети Тюмень» назначен Олег Кинаш, который ранее занимал должность заместителя гендиректора компании. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Предыдущий глава предприятия Олег Петров был задержан сотрудниками ФСБ.
«Обязанности генерального директора АО „Россети Тюмень“ исполняет Олег Кинаш. До этого он был заместителем руководителя компании», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.
На официальном сайте компании указано, что Кинаш также занимает там должность главного инженера. В пресс-центре АО «Россети Тюмень» подтвердили, что теперь он является исполняющим обязанности генерального директора предприятия.
Как ранее сообщало URA.RU, генеральный директор АО «Россети Тюмень» Олег Петров был задержан сотрудниками ФСБ в начале апреля. За месяц до этого Ленинский суд Тюмени арестовал по подозрению в коррупции директора филиала «Тюменские электрические сети» Кирилла Стрельцова и двух его заместителей: Никиту Калинина и Павла Михайлова.
Исполняющим обязанности генерального директора АО «Россети Тюмень» назначен Олег Кинаш, который ранее занимал должность заместителя гендиректора компании. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Предыдущий глава предприятия Олег Петров был задержан сотрудниками ФСБ. «Обязанности генерального директора АО „Россети Тюмень“ исполняет Олег Кинаш. До этого он был заместителем руководителя компании», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. На официальном сайте компании указано, что Кинаш также занимает там должность главного инженера. В пресс-центре АО «Россети Тюмень» подтвердили, что теперь он является исполняющим обязанности генерального директора предприятия. Как ранее сообщало URA.RU, генеральный директор АО «Россети Тюмень» Олег Петров был задержан сотрудниками ФСБ в начале апреля. За месяц до этого Ленинский суд Тюмени арестовал по подозрению в коррупции директора филиала «Тюменские электрические сети» Кирилла Стрельцова и двух его заместителей: Никиту Калинина и Павла Михайлова. .