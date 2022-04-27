Пермские мясокомбинаты скрыли информацию о добавке в сосисках

Здоровью такая добавка не угрожает Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Роскачество проверило молочные сосиски крупных региональных производителей. Выяснилось, что два основных мясокомбината Пермского края скрыли одну пищевую добавку в составе своей продукции. Об этом сообщили в ТАСС.

«Производители молочных сосисок „Кунгурский“ и „Пермский“ при изготовлении сосисок использовали каррагинан, но не указали эту добавку в составе. Этим они нарушили права потребителя на достоверную маркировку», — сообщили в исследовании Роскачества.

Каррагинан добавляют для создания более упругой консистенции, удержания влаги в продукте при тепловой обработке. А также для того, чтобы сосиски лучше нарезались. Добавка не считается опасной. Микробиологическую безопасность молочные сосиски прошли.

Ранее URA.RU сообщало о действительно опасной находке. В продукции сетевого гиганта в Пермском крае нашли вирус.