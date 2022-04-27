27 апреля 2022

Пермские мясокомбинаты скрыли информацию о добавке в сосисках

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ТЦ Парус (Метрополис) Курган, колбаса, сосиски
Здоровью такая добавка не угрожает Фото:

Роскачество проверило молочные сосиски крупных региональных производителей. Выяснилось, что два основных мясокомбината Пермского края скрыли одну пищевую добавку в составе своей продукции. Об этом сообщили в ТАСС.

«Производители молочных сосисок „Кунгурский“ и „Пермский“ при изготовлении сосисок использовали каррагинан, но не указали эту добавку в составе. Этим они нарушили права потребителя на достоверную маркировку», — сообщили в исследовании Роскачества.

Каррагинан добавляют для создания более упругой консистенции, удержания влаги в продукте при тепловой обработке. А также для того, чтобы сосиски лучше нарезались. Добавка не считается опасной. Микробиологическую безопасность молочные сосиски прошли.

Ранее URA.RU сообщало о действительно опасной находке. В продукции сетевого гиганта в Пермском крае нашли вирус.

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Роскачество проверило молочные сосиски крупных региональных производителей. Выяснилось, что два основных мясокомбината Пермского края скрыли одну пищевую добавку в составе своей продукции. Об этом сообщили в ТАСС. «Производители молочных сосисок „Кунгурский“ и „Пермский“ при изготовлении сосисок использовали каррагинан, но не указали эту добавку в составе. Этим они нарушили права потребителя на достоверную маркировку», — сообщили в исследовании Роскачества. Каррагинан добавляют для создания более упругой консистенции, удержания влаги в продукте при тепловой обработке. А также для того, чтобы сосиски лучше нарезались. Добавка не считается опасной. Микробиологическую безопасность молочные сосиски прошли. Ранее URA.RU сообщало о действительно опасной находке. В продукции сетевого гиганта в Пермском крае нашли вирус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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