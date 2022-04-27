27 апреля 2022

Мужчин с оружием заметили на детской площадке в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины носят с собой предмет, похожий на ружье Фото:

В Академическим районе Екатеринбурга заметили мужчин с предметом, похожим на ружье, которые гуляют по спортивной площадке. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Идут с чем-то похожим на ружье на улице Академика Парина. Улыбаются», — сообщила девушка, находящаяся на детской площадке. Она сообщила, что уже позвонила в службу безопасности района «Гарант».

Очевидец также уточнил, что мужчины сидят напротив детского садика. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу журналисту URA.RU пояснили, что сотрудники полиции разбираются в происходящем. На указанный адрес направлен наряд полиции территориального ОВД для проверки данной информации.

Фото:
Фото:

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В Академическим районе Екатеринбурга заметили мужчин с предметом, похожим на ружье, которые гуляют по спортивной площадке. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Идут с чем-то похожим на ружье на улице Академика Парина. Улыбаются», — сообщила девушка, находящаяся на детской площадке. Она сообщила, что уже позвонила в службу безопасности района «Гарант». Очевидец также уточнил, что мужчины сидят напротив детского садика. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу журналисту URA.RU пояснили, что сотрудники полиции разбираются в происходящем. На указанный адрес направлен наряд полиции территориального ОВД для проверки данной информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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