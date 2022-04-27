Мужчин с оружием заметили на детской площадке в Екатеринбурге. Фото

28 апреля 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Мужчины носят с собой предмет, похожий на ружье Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Академическим районе Екатеринбурга заметили мужчин с предметом, похожим на ружье, которые гуляют по спортивной площадке. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Идут с чем-то похожим на ружье на улице Академика Парина. Улыбаются», — сообщила девушка, находящаяся на детской площадке. Она сообщила, что уже позвонила в службу безопасности района «Гарант». Очевидец также уточнил, что мужчины сидят напротив детского садика. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу журналисту URA.RU пояснили, что сотрудники полиции разбираются в происходящем. На указанный адрес направлен наряд полиции территориального ОВД для проверки данной информации. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Академическим районе Екатеринбурга заметили мужчин с предметом, похожим на ружье, которые гуляют по спортивной площадке. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Идут с чем-то похожим на ружье на улице Академика Парина. Улыбаются», — сообщила девушка, находящаяся на детской площадке. Она сообщила, что уже позвонила в службу безопасности района «Гарант». Очевидец также уточнил, что мужчины сидят напротив детского садика. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу журналисту URA.RU пояснили, что сотрудники полиции разбираются в происходящем. На указанный адрес направлен наряд полиции территориального ОВД для проверки данной информации.