В Академическим районе Екатеринбурга заметили мужчин с предметом, похожим на ружье, которые гуляют по спортивной площадке. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Идут с чем-то похожим на ружье на улице Академика Парина. Улыбаются», — сообщила девушка, находящаяся на детской площадке. Она сообщила, что уже позвонила в службу безопасности района «Гарант».
Очевидец также уточнил, что мужчины сидят напротив детского садика. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу журналисту URA.RU пояснили, что сотрудники полиции разбираются в происходящем. На указанный адрес направлен наряд полиции территориального ОВД для проверки данной информации.
В Академическим районе Екатеринбурга заметили мужчин с предметом, похожим на ружье, которые гуляют по спортивной площадке. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Идут с чем-то похожим на ружье на улице Академика Парина. Улыбаются», — сообщила девушка, находящаяся на детской площадке. Она сообщила, что уже позвонила в службу безопасности района «Гарант». Очевидец также уточнил, что мужчины сидят напротив детского садика. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу журналисту URA.RU пояснили, что сотрудники полиции разбираются в происходящем. На указанный адрес направлен наряд полиции территориального ОВД для проверки данной информации.