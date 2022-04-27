Челябинская прокуратура защитит девочку, которая может умереть

Прокуратуре предстоит выяснить, почему ребенок-инвалид остался без лекарств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Челябинской области начала проверку о не предоставлении ребенку-инвалиду лекарств. Годовалая Ясмин не может есть обычную пищу без дорогостоящих препаратов и ее здоровье находится под угрозой. Об этом в социальных сетях рассказала мама девочки.

«По поручению зампрокурора области Дениса Ситникова в связи с публикацией в telegram-канале „Ural Mash“ о не предоставлении ребенку-инвалиду лекарственного препарата прокуратура организовала проверку. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в пресс-службе прокуратуры.

После тяжелых кишечных заболеваний и нескольких операций в годовалом возрасте Ясмина не может есть обычную пищу. Ребенка несколько месяцев лекарствами обеспечивал благотворительный фонд, но из-за введения санкции эта помощь прекратилась, рассказал URA.RU источник. Собеседник отметил, что данная семья прописана в Верхнеуральском муниципальном районе, но факту они проживают в Башкирии, в Учалинском районе.

«Препараты заканчиваются, у нас есть только месяц, я не представляю, что буду делать в конце мая. В аптеки данные препараты или исчезли или стали стоить неподъемную сумму», — заявила Ural Mash мама ребенка.

В минздраве Челябинской области URA.RU заявили, что помогут девочки с госпитализацией и лечением. Ее мать уже связалась с министерством и сейчас идет процедура оформления документов на госпитализацию.