28 апреля 2022

Спецназовец родом из ХМАО погиб во время спецоперации на Украине

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Данил Зорин был представлен к Ордену Мужества

Во время проведения спецоперации на Украине погиб сотрудник Росгвардии Данил Зорин, родившийся в Пыть-Яхе. Он был посмертно представлен к Ордену Мужества, сообщает пресс-служба администрации города в социальных сетях.

«21 апреля разведгруппа в составе которой был и Данил Зорин вступила в бой с превосходящими силами противника. Данил уничтожил БМП противника, но получил ранения, не совместимые с жизнью», — уточняет пресс-служба администрации Пыть-Яха.

Росгвардеец родился в ХМАО, но закончил школу и проживал в городе Зеленокумск Ставропольского края. В Пыть-Яхе у спецназовца осталась мама. Ранее Данил Зорин в качестве командира отделения сражался против терроризма на территории Северного Кавказа и Сирии.

Специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — завершение восьмилетнего конфликта между ВСУ и силами ДНР и ЛНР.

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Во время проведения спецоперации на Украине погиб сотрудник Росгвардии Данил Зорин, родившийся в Пыть-Яхе. Он был посмертно представлен к Ордену Мужества, сообщает пресс-служба администрации города в социальных сетях. «21 апреля разведгруппа в составе которой был и Данил Зорин вступила в бой с превосходящими силами противника. Данил уничтожил БМП противника, но получил ранения, не совместимые с жизнью», — уточняет пресс-служба администрации Пыть-Яха. Росгвардеец родился в ХМАО, но закончил школу и проживал в городе Зеленокумск Ставропольского края. В Пыть-Яхе у спецназовца осталась мама. Ранее Данил Зорин в качестве командира отделения сражался против терроризма на территории Северного Кавказа и Сирии. Специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — завершение восьмилетнего конфликта между ВСУ и силами ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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