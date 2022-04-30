Европа предупредила своих граждан о кризисе из-за газа РФ

Россия отключит газ большему количеству стран, сообщает телеканал CNBC Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту

Власти европейских стран должны готовить население к приближающемуся экономическому кризису из-за решение президента России Владимира Путина продавать газ только за рубли. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

«Россия отключит газ большему количеству стран, она увеличит свои потребности в рублях, потому что хочет, чтобы конвертируемость рубля оставалась открытой. Запад должен готовиться к этому с полным военным менталитетом, давая понять западному населению, что это будет иметь реальные экономические издержки и реальное влияние на стоимость товаров, стоимость жизни и инфляцию в ближайшие годы», — сообщает телеканал.

Крупнейшая общественная организация автомобилистов Германии (ADAC) призвала граждан экономить топливо, чтобы снизить зависимость от России. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ, отмечает RT. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна откажется от российской нефти до конца 2022 года, пишет «Национальная служба новостей».