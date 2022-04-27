Жителей Германии призвали экономить топливо

27 апреля 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Общественная организация автомобилистов Германии призвала граждан экономить топливо Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупнейшая общественная организация автомобилистов Германии (ADAC) призвала граждан экономить топливо, чтобы снизить зависимость от России. Об этом пишет агентство RND со ссылкой на слова президента ADAC Кристиана Райнике. «Ввиду ситуации на Украине ADAC призывает людей экономить топливо. Каждый литр сэкономленного топлива может помочь снизить зависимость от импорта российской нефти. Вы можете оставаться мобильным, если ездите в пекарню на велосипеде, а не на внедорожнике. Для других маршрутов вы можете использовать общественный транспорт», — передает RND слова Райнике. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна откажется от российской нефти до конца 2022 года, пишет «Национальная служба новостей». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Крупнейшая общественная организация автомобилистов Германии (ADAC) призвала граждан экономить топливо, чтобы снизить зависимость от России. Об этом пишет агентство RND со ссылкой на слова президента ADAC Кристиана Райнике. «Ввиду ситуации на Украине ADAC призывает людей экономить топливо. Каждый литр сэкономленного топлива может помочь снизить зависимость от импорта российской нефти. Вы можете оставаться мобильным, если ездите в пекарню на велосипеде, а не на внедорожнике. Для других маршрутов вы можете использовать общественный транспорт», — передает RND слова Райнике. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна откажется от российской нефти до конца 2022 года, пишет «Национальная служба новостей».