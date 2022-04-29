В Тюменской области возбудили четыре уголовных дела из-за пожаров

Поджигателей привлекают как к административной, так и к уголовной ответственности Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области возбудили четыре уголовных дела по фактам возникновения пожаров. Также составлено около 200 протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщает Информационный центр правительства региона со ссылкой на директора департамента пожарной безопасности Тюменской области Андрея Михновича.

«Ежедневно на территории Тюменской области регистрируются десятки природных пожаров и возгораний. Причинами пожаров, происходящих на территории Тюменской области, как правило, являются умышленные, либо беспечные действия нашего населения. По фактам произошедших природных пожаров уже составлено около 200 административных протоколов и возбуждено четыре уголовных дела», — рассказал Андрей Михнович.

Ранее URA.RU писало, что с 15 апреля в регионе действует пожароопасный режим. С начала сезона задержаны 16 человек, виновных в возникновении ландшафтных пожаров. Губернатор Тюменской области ввел режим ЧС в Абатском районе, где из-за пожара погиб местный житель.