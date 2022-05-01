Администрация города выплатит моральную компенсацию семье мальчика (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Нижнего Тагила выплатит моральную компенсацию в размере 50 тысяч рублей семье 9-летнего мальчика, пострадавшего от нападения собаки. Об это сообщает АН «Между строк» в своем telegram-канале.

«Мы делаем все возможное для повышения контроля отлова бездомных животных, но понимаем, что этого недостаточно. Поскольку ребенок пострадал, то мы возместим ущерб», — приводит слова прокуратуры Дзержинского района АН «Между строк».

Инцидент произошел 2 марта на улице Тельмана. Мальчик шел в школу вместе с одноклассницей. На пути они встретили собаку. Девочка решила погладить ее, но собака начала агрессивно лаять. Мальчик защитил девочку, прикрыв ее. Школьникам удалось отбиться от злобной собаки, но та успела укусить мальчика за руку и лицо. Ранее URA.RU сообщало о нападении собаки на первоклассника.