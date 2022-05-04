В Пермском крае снят режим повышенной готовности из-за половодья

Власти Кудымкара считают, что паводковая ситуация на территории стабилизировалась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кудымкаре (Пермский край) снят режим повышенной готовности, введенный из-за паводка. Об этом сообщила местная администрация в соцсети «ВКонтакте».

«В связи со стабилизацией паводковой ситуации и снижением уровня воды на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности принято решение снять режим повышенной готовности в городе Кудымкаре», — говорится в сообщении.

Согласно последним отчетам, опубликованным в посте администрации, уровень воды на реке Иньва снизился на 87 сантиметров за сутки. Мониторинг продолжается. С 4 мая силами коммунальных предприятий города на территориях, попавших в зону подтопления, будет проводиться уборка, санитарная очистка и необходимые восстановительные работы.

О снижении уровня воды в нескольких реках Пермского края, которые вышли из берегов, затопив населенные пункты, URA.RU писало ранее. Агентство также рассказывало, что половодье стало причиной подтоплений Александровска, Яйвы и Пашийского завода.