В Мытищах загорелся девятиэтажный дом (архивное фото)
В Мытищах (Подмосковье) три человека погибли во время пожара в жилом доме. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Большой пожар в Мытищах, загорелся девятиэтажный дом. Сейчас идет локализация пожара, на месте работают специальные службы. К сожалению, есть погибшие и раненые — в том числе с тяжелыми травмами», — цитирует Воробьева интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По предварительной информации, три человека погибли, у одного тяжелые травмы, 15 человек отравились угарным газом. Им оказывают медпомощь, сообщил Воробьев. Губернатор отметил, что взял под контроль ситуацию. По его словам, людей эвакуировали.
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