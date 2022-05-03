Три человека погибли при пожаре в Подмосковье. Видео

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В Мытищах загорелся девятиэтажный дом (архивное фото) Фото:

В Мытищах (Подмосковье) три человека погибли во время пожара в жилом доме. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Большой пожар в Мытищах, загорелся девятиэтажный дом. Сейчас идет локализация пожара, на месте работают специальные службы. К сожалению, есть погибшие и раненые — в том числе с тяжелыми травмами», — цитирует Воробьева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По предварительной информации, три человека погибли, у одного тяжелые травмы, 15 человек отравились угарным газом. Им оказывают медпомощь, сообщил Воробьев. Губернатор отметил, что взял под контроль ситуацию. По его словам, людей эвакуировали.

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В Мытищах (Подмосковье) три человека погибли во время пожара в жилом доме. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. «Большой пожар в Мытищах, загорелся девятиэтажный дом. Сейчас идет локализация пожара, на месте работают специальные службы. К сожалению, есть погибшие и раненые — в том числе с тяжелыми травмами», — цитирует Воробьева интернет-издание «Подмосковье сегодня». По предварительной информации, три человека погибли, у одного тяжелые травмы, 15 человек отравились угарным газом. Им оказывают медпомощь, сообщил Воробьев. Губернатор отметил, что взял под контроль ситуацию. По его словам, людей эвакуировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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