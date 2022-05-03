Волонтеры эвакуировали в ХМАО раненую жительницу Донбасса

Группа волонтеров из ХМАО, помогавшая жителям ДНР на территории республики, вернулась в Югру вместе с четырьмя беженцами, одна из которых не могла ходить из-за ранения. Об этом сообщает официальный telegram-канал правительства округа.
«Сегодня в Югру вернулась первая группа волонтеров, которые помогали нуждающимся жителям ДНР. Вместе с ними в регион прибыли четверо эвакуированных граждан: женщина, которая не могла ходить из-за осколочного ранения ноги, ее дочь и двое внуков — 13-летний подросток и годовалый ребенок», — сообщается в telegram-канале правительства округа.
Помочь семье добраться до Нижневартовска волонтеров попросила сестра раненой женщины, жительница ХМАО. При помощи добровольцев семья смогла воссоединиться.
Непосредственно в ДНР волонтеры организовывали лагерь для местных жителей. Сейчас для людей созданы условия для жизни: им предоставляют спальные палатки, есть душевые и полевая кухня.
Также добровольцы раздали более 300 коробок с гуманитарной помощью тем, кто находится в отдаленных районах Мариуполя. Был организован подвоз воды, а в единственной уцелевшей больнице трудятся медики из ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что волонтеры из ХМАО присоединились к миссии «Гуманитарного добровольческого корпуса» и отправились в ДНР для помощи местным жителям. Каждый заезд длится две недели, присоединиться к добровольцам можно, если вы отвечаете ряду требований.
Помощь мирным жителям Донбасса оказывается как на территории республики, так и в России. Беженцы начали прибывать в РФ после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
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Группа волонтеров из ХМАО, помогавшая жителям ДНР на территории республики, вернулась в Югру вместе с четырьмя беженцами, одна из которых не могла ходить из-за ранения. Об этом сообщает официальный telegram-канал правительства округа. «Сегодня в Югру вернулась первая группа волонтеров, которые помогали нуждающимся жителям ДНР. Вместе с ними в регион прибыли четверо эвакуированных граждан: женщина, которая не могла ходить из-за осколочного ранения ноги, ее дочь и двое внуков — 13-летний подросток и годовалый ребенок», — сообщается в telegram-канале правительства округа. Помочь семье добраться до Нижневартовска волонтеров попросила сестра раненой женщины, жительница ХМАО. При помощи добровольцев семья смогла воссоединиться. Непосредственно в ДНР волонтеры организовывали лагерь для местных жителей. Сейчас для людей созданы условия для жизни: им предоставляют спальные палатки, есть душевые и полевая кухня. Также добровольцы раздали более 300 коробок с гуманитарной помощью тем, кто находится в отдаленных районах Мариуполя. Был организован подвоз воды, а в единственной уцелевшей больнице трудятся медики из ХМАО. Ранее URA.RU писало, что волонтеры из ХМАО присоединились к миссии «Гуманитарного добровольческого корпуса» и отправились в ДНР для помощи местным жителям. Каждый заезд длится две недели, присоединиться к добровольцам можно, если вы отвечаете ряду требований. Помощь мирным жителям Донбасса оказывается как на территории республики, так и в России. Беженцы начали прибывать в РФ после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.