Волонтеры эвакуировали в ХМАО раненую жительницу Донбасса

Волонтеры эвакуировали в ХМАО раненую женщину и ее семью (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Группа волонтеров из ХМАО, помогавшая жителям ДНР на территории республики, вернулась в Югру вместе с четырьмя беженцами, одна из которых не могла ходить из-за ранения. Об этом сообщает официальный telegram-канал правительства округа.

«Сегодня в Югру вернулась первая группа волонтеров, которые помогали нуждающимся жителям ДНР. Вместе с ними в регион прибыли четверо эвакуированных граждан: женщина, которая не могла ходить из-за осколочного ранения ноги, ее дочь и двое внуков — 13-летний подросток и годовалый ребенок», — сообщается в telegram-канале правительства округа.

Помочь семье добраться до Нижневартовска волонтеров попросила сестра раненой женщины, жительница ХМАО. При помощи добровольцев семья смогла воссоединиться.

Непосредственно в ДНР волонтеры организовывали лагерь для местных жителей. Сейчас для людей созданы условия для жизни: им предоставляют спальные палатки, есть душевые и полевая кухня.

Также добровольцы раздали более 300 коробок с гуманитарной помощью тем, кто находится в отдаленных районах Мариуполя. Был организован подвоз воды, а в единственной уцелевшей больнице трудятся медики из ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что волонтеры из ХМАО присоединились к миссии «Гуманитарного добровольческого корпуса» и отправились в ДНР для помощи местным жителям. Каждый заезд длится две недели, присоединиться к добровольцам можно, если вы отвечаете ряду требований.

Помощь мирным жителям Донбасса оказывается как на территории республики, так и в России. Беженцы начали прибывать в РФ после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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