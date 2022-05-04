В пермском ТЦ закроется бутик с одеждой Fred Perry и Calvin Klein

Бренды из Перми не уйдут Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В пермском ТРК «Семья» закроются магазины одежды и обуви элитных брендов: Napapijri и мультибрендовый бутик 19/97 Permfashion store, в котором представлены Tommy Jeans, Fred Perry, Carhartt WIP и обувь Calvin Klein. Об этом сообщил представитель брендов в Перми — ритейлер Permfashion — на своем сайте.

«Магазин 19/97 закрывается, сейчас действуют скидки до 50%. Координаты: ТРК „Семья“, 2 этаж. Также, мы закрываем магазин Napapijri на 3 этаже», — указано на сайте ритейлера.

Как сообщили URA.RU представители ритейлера, отдел Napapijri закроется ориентировочно в течение двух недель. При этом, бренд из Перми никуда не денется. Его по-прежнему можно будет найти в Outlet №1 по Луначарского 83а и в новом ТЦ «iMall Эспланада».

Ранее URA.RU рассказывало, что из ТРК «Семья» переехал брендовый магазин Marella. Он также разместился в новом центре у эспланады.