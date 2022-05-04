04 мая 2022

В пермском ТЦ закроется бутик с одеждой Fred Perry и Calvin Klein

© Служба новостей «URA.RU»
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Аутлет Milano Moda. Екатеринбург, шопинг, бутик, магазин одежды, аутлет
Бренды из Перми не уйдут Фото:

В пермском ТРК «Семья» закроются магазины одежды и обуви элитных брендов: Napapijri и мультибрендовый бутик 19/97 Permfashion store, в котором представлены Tommy Jeans, Fred Perry, Carhartt WIP и обувь Calvin Klein. Об этом сообщил представитель брендов в Перми — ритейлер Permfashion — на своем сайте.

«Магазин 19/97 закрывается, сейчас действуют скидки до 50%. Координаты: ТРК „Семья“, 2 этаж. Также, мы закрываем магазин Napapijri на 3 этаже», — указано на сайте ритейлера.

Как сообщили URA.RU представители ритейлера, отдел Napapijri закроется ориентировочно в течение двух недель. При этом, бренд из Перми никуда не денется. Его по-прежнему можно будет найти в Outlet №1 по Луначарского 83а и в новом ТЦ «iMall Эспланада».

Ранее URA.RU рассказывало, что из ТРК «Семья» переехал брендовый магазин Marella. Он также разместился в новом центре у эспланады.

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В пермском ТРК «Семья» закроются магазины одежды и обуви элитных брендов: Napapijri и мультибрендовый бутик 19/97 Permfashion store, в котором представлены Tommy Jeans, Fred Perry, Carhartt WIP и обувь Calvin Klein. Об этом сообщил представитель брендов в Перми — ритейлер Permfashion — на своем сайте. «Магазин 19/97 закрывается, сейчас действуют скидки до 50%. Координаты: ТРК „Семья“, 2 этаж. Также, мы закрываем магазин Napapijri на 3 этаже», — указано на сайте ритейлера. Как сообщили URA.RU представители ритейлера, отдел Napapijri закроется ориентировочно в течение двух недель. При этом, бренд из Перми никуда не денется. Его по-прежнему можно будет найти в Outlet №1 по Луначарского 83а и в новом ТЦ «iMall Эспланада». Ранее URA.RU рассказывало, что из ТРК «Семья» переехал брендовый магазин Marella. Он также разместился в новом центре у эспланады.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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