В ЯНАО выставили на продажу самый дорогой участок в регионе

В Новом Уренгое на продажу выставили самый дорогой участок в регионе. Его стоимость составляет 795 млн рублей, объявление опубликовали на площадке Авито.
«Если вы мечтаете о постройке собственного дома в живописном месте в непосредственной близости к берегу озера, то вам стоит рассмотреть данное предложение», — гласит описание объявления.
Участок площадью шесть соток расположен в дачном кооперативе Простоквашино. В паре сотен метров от него находится озеро. На участке отсутствуют какие-либо постройки.
Продавцом дома на сайте указана компания «Этажи Новый Уренгой». Оперативно получить комментарий в организации не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил.
Ранее URA.RU сообщало об особняке около этого же озера за 100 млн рублей с участком такого же размера. Его на продажу выставила Уренгойская транспортная компания.
Участок полностью пуст
Авито
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В Новом Уренгое на продажу выставили самый дорогой участок в регионе. Его стоимость составляет 795 млн рублей, объявление опубликовали на площадке Авито. «Если вы мечтаете о постройке собственного дома в живописном месте в непосредственной близости к берегу озера, то вам стоит рассмотреть данное предложение», — гласит описание объявления. Участок площадью шесть соток расположен в дачном кооперативе Простоквашино. В паре сотен метров от него находится озеро. На участке отсутствуют какие-либо постройки. Продавцом дома на сайте указана компания «Этажи Новый Уренгой». Оперативно получить комментарий в организации не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало об особняке около этого же озера за 100 млн рублей с участком такого же размера. Его на продажу выставила Уренгойская транспортная компания.