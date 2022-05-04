В ЯНАО выставили на продажу самый дорогой участок в регионе

Шесть соток недалеко от озера продают почти за 800 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое на продажу выставили самый дорогой участок в регионе. Его стоимость составляет 795 млн рублей, объявление опубликовали на площадке Авито.

«Если вы мечтаете о постройке собственного дома в живописном месте в непосредственной близости к берегу озера, то вам стоит рассмотреть данное предложение», — гласит описание объявления.

Участок площадью шесть соток расположен в дачном кооперативе Простоквашино. В паре сотен метров от него находится озеро. На участке отсутствуют какие-либо постройки.

Продавцом дома на сайте указана компания «Этажи Новый Уренгой». Оперативно получить комментарий в организации не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало об особняке около этого же озера за 100 млн рублей с участком такого же размера. Его на продажу выставила Уренгойская транспортная компания.

Участок полностью пуст Авито