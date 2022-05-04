04 мая 2022

В ЯНАО выставили на продажу самый дорогой участок в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки. Курган, лес, озеро, природа, ландшафт
Шесть соток недалеко от озера продают почти за 800 миллионов рублей Фото:

В Новом Уренгое на продажу выставили самый дорогой участок в регионе. Его стоимость составляет 795 млн рублей, объявление опубликовали на площадке Авито.

«Если вы мечтаете о постройке собственного дома в живописном месте в непосредственной близости к берегу озера, то вам стоит рассмотреть данное предложение», — гласит описание объявления.

Участок площадью шесть соток расположен в дачном кооперативе Простоквашино. В паре сотен метров от него находится озеро. На участке отсутствуют какие-либо постройки.

Продавцом дома на сайте указана компания «Этажи Новый Уренгой». Оперативно получить комментарий в организации не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало об особняке около этого же озера за 100 млн рублей с участком такого же размера. Его на продажу выставила Уренгойская транспортная компания.

Участок полностью пуст

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В Новом Уренгое на продажу выставили самый дорогой участок в регионе. Его стоимость составляет 795 млн рублей, объявление опубликовали на площадке Авито. «Если вы мечтаете о постройке собственного дома в живописном месте в непосредственной близости к берегу озера, то вам стоит рассмотреть данное предложение», — гласит описание объявления. Участок площадью шесть соток расположен в дачном кооперативе Простоквашино. В паре сотен метров от него находится озеро. На участке отсутствуют какие-либо постройки. Продавцом дома на сайте указана компания «Этажи Новый Уренгой». Оперативно получить комментарий в организации не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало об особняке около этого же озера за 100 млн рублей с участком такого же размера. Его на продажу выставила Уренгойская транспортная компания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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