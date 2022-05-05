В Пермском крае нашли фейковый колхоз имени Чапаева

В Кунгурском районе (Пермский край) обнаружили фейковую ферму. По документам хозяйство якобы занималось разведением коров и производством молока. На деле предприятие не работало, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«Электронная система выявила площадку „Колхоз имени Чапаева“, осуществляющую деятельность по содержанию животных и получению молока. Специалисты Россельхознадзора выехали по адресу. Установлено, что колхоз фактическую деятельность там не ведет», сообщили в надзорном ведомстве.
Фальшивую производственную площадку исключили из реестра хозяйствующих субъектов. Учетную запись удалили в системе «ВетИС.Паспорт». Юридическому лицу вынесли предупреждение, также передали всю информацию в правоохранительные органы.
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В Кунгурском районе (Пермский край) обнаружили фейковую ферму. По документам хозяйство якобы занималось разведением коров и производством молока. На деле предприятие не работало, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Электронная система выявила площадку „Колхоз имени Чапаева“, осуществляющую деятельность по содержанию животных и получению молока. Специалисты Россельхознадзора выехали по адресу. Установлено, что колхоз фактическую деятельность там не ведет», сообщили в надзорном ведомстве. Фальшивую производственную площадку исключили из реестра хозяйствующих субъектов. Учетную запись удалили в системе «ВетИС.Паспорт». Юридическому лицу вынесли предупреждение, также передали всю информацию в правоохранительные органы. Ранее похожее фиктивное хозяйство было обнаружено в Кишертском районе Прикамья. Некое ООО «Колхоз имени Ленина» также якобы разводило коров и получало молоко.