В Пермском крае нашли фейковый колхоз имени Чапаева

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Молочная ферма Балтымского агропромышленного комплекса. Свердловская область, поселок Балтым, коровы, ферма, корова, коровник, животноводство, молочная ферма, сельское хозяйство
Ферма по разведению крупного рогатого скота и производству молока оказалась фальшивой Фото:

В Кунгурском районе (Пермский край) обнаружили фейковую ферму. По документам хозяйство якобы занималось разведением коров и производством молока. На деле предприятие не работало, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Электронная система выявила площадку „Колхоз имени Чапаева“, осуществляющую деятельность по содержанию животных и получению молока. Специалисты Россельхознадзора выехали по адресу. Установлено, что колхоз фактическую деятельность там не ведет», сообщили в надзорном ведомстве.

Фальшивую производственную площадку исключили из реестра хозяйствующих субъектов. Учетную запись удалили в системе «ВетИС.Паспорт». Юридическому лицу вынесли предупреждение, также передали всю информацию в правоохранительные органы.

Ранее похожее фиктивное хозяйство было обнаружено в Кишертском районе Прикамья. Некое ООО «Колхоз имени Ленина» также якобы разводило коров и получало молоко.

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В Кунгурском районе (Пермский край) обнаружили фейковую ферму. По документам хозяйство якобы занималось разведением коров и производством молока. На деле предприятие не работало, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Электронная система выявила площадку „Колхоз имени Чапаева“, осуществляющую деятельность по содержанию животных и получению молока. Специалисты Россельхознадзора выехали по адресу. Установлено, что колхоз фактическую деятельность там не ведет», сообщили в надзорном ведомстве. Фальшивую производственную площадку исключили из реестра хозяйствующих субъектов. Учетную запись удалили в системе «ВетИС.Паспорт». Юридическому лицу вынесли предупреждение, также передали всю информацию в правоохранительные органы. Ранее похожее фиктивное хозяйство было обнаружено в Кишертском районе Прикамья. Некое ООО «Колхоз имени Ленина» также якобы разводило коров и получало молоко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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