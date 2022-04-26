26 апреля 2022

В Пермской деревне нашли фейковый колхоз имени Ленина

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа Балтымского агрокомплекса. Балтым. , коровы, ферма, агрокомплекс, балтымский агрокомплекс
На ферме якобы разводили коров и получали молоко Фото:

В Кишертском районе Пермского края специалисты Россельхознадзора выявили фиктивное предприятие, на котором якобы разводили коров и получали молоко. Фактически же на площадке фермы не было. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Система электронного мониторинга выявила площадку, принадлежавшую ООО „Колхоз имени Ленина“, с которой оформлялись ветеринарные сопроводительные документы на сырое молоко и крупный рогатый скот. Специалисты, прибывшие с целью проверки на ферму, обнаружили, что никакой деятельности по этому адресу не ведется», — сообщили в ведомстве.

Производственную площадку, на которой якобы разводили крупный рогатый скот, исключили из реестра хозяйствующих субъектов, учетную запись уполномоченного лица аннулировали в системе «ВетИС.Паспорт». А юридическому лицу объявили предостережение.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти требуют у предприятия пермского миллиардера вернуть субсидию. Агропромышленный холдинг пытается оспорить это требование.

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В Кишертском районе Пермского края специалисты Россельхознадзора выявили фиктивное предприятие, на котором якобы разводили коров и получали молоко. Фактически же на площадке фермы не было. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Система электронного мониторинга выявила площадку, принадлежавшую ООО „Колхоз имени Ленина“, с которой оформлялись ветеринарные сопроводительные документы на сырое молоко и крупный рогатый скот. Специалисты, прибывшие с целью проверки на ферму, обнаружили, что никакой деятельности по этому адресу не ведется», — сообщили в ведомстве. Производственную площадку, на которой якобы разводили крупный рогатый скот, исключили из реестра хозяйствующих субъектов, учетную запись уполномоченного лица аннулировали в системе «ВетИС.Паспорт». А юридическому лицу объявили предостережение. Ранее URA.RU рассказывало, что власти требуют у предприятия пермского миллиардера вернуть субсидию. Агропромышленный холдинг пытается оспорить это требование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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