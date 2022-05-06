В Британии продали кофту Зеленского почти за восемь млн рублей 07 мая 2022 в 02:13 Размер текста - 17 + Кофта Владимира Зеленского ушла на благотворительных торгах в Лондоне за 110 тысяч долларов Фото: Официальный сайт президента Украины Кофта президента Украины Владимира Зеленского продана на благотворительном аукционе в Лондоне почти за восемь миллионов рублей. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, эти торги были организованы аукционным домом Sotheby’s. «Знаменитое руно цвета хаки Владимира Зеленского было продано за 90 000 фунтов стерлингов на аукционе по сбору средств для Украины в Лондоне», — сообщает газета. Начальная стоимость кофты составляла 50 тысяч долларов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, призвал потенциальных покупателей активнее делать ставки. Также на аукцион был выставлен керамический петух, подаренный Джонсону во время его визита в Киев, а также экскурсия по украинской столице в сопровождении мэра города Виталия Кличко. Вырученные средства пойдут на оказание гумпомощи Украине. Общая сумма денежных средств от реализованных вещей не раскрыта. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU . Кофта президента Украины Владимира Зеленского продана на благотворительном аукционе в Лондоне почти за восемь миллионов рублей. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, эти торги были организованы аукционным домом Sotheby’s. «Знаменитое руно цвета хаки Владимира Зеленского было продано за 90 000 фунтов стерлингов на аукционе по сбору средств для Украины в Лондоне», — сообщает газета. Начальная стоимость кофты составляла 50 тысяч долларов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, призвал потенциальных покупателей активнее делать ставки. Также на аукцион был выставлен керамический петух, подаренный Джонсону во время его визита в Киев, а также экскурсия по украинской столице в сопровождении мэра города Виталия Кличко. Вырученные средства пойдут на оказание гумпомощи Украине. Общая сумма денежных средств от реализованных вещей не раскрыта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям