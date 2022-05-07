Более 1500 байкеров устроили пробег по центру столицы УралаФото: Эдуард Корниенко @ URA.RU
Более 1500 байкеров поучаствовали в мотопробеге в самом центре Екатеринбурга, от кинотеатра «Космос» до «Ельцин Центра». Организатором открытия мотосезона выступила Госавтоинспекция Екатеринбурга.
«На открытии мотосезона ГИБДД Екатеринбурга напомнила байкерам о том, что они обязаны безукоснительно соблюдать ПДД. Ведь от этого зависят жизнь и здоровье всех участников дорожного движения», — передает корреспондент URA.RU.
Некоторые мотоциклисты решили ответить Владимиру Соловьеву, обозвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Они привезли с собой большие флаги России, на которых нарисована буква Z и лозунг «Своих не бросаем». Эти флаги мотоциклисты прикрепили к своим байкам.
Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU
Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU
Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU
Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU
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Более 1500 байкеров поучаствовали в мотопробеге в самом центре Екатеринбурга, от кинотеатра «Космос» до «Ельцин Центра». Организатором открытия мотосезона выступила Госавтоинспекция Екатеринбурга. «На открытии мотосезона ГИБДД Екатеринбурга напомнила байкерам о том, что они обязаны безукоснительно соблюдать ПДД. Ведь от этого зависят жизнь и здоровье всех участников дорожного движения», — передает корреспондент URA.RU. Некоторые мотоциклисты решили ответить Владимиру Соловьеву, обозвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Они привезли с собой большие флаги России, на которых нарисована буква Z и лозунг «Своих не бросаем». Эти флаги мотоциклисты прикрепили к своим байкам.