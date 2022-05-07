07 мая 2022

Тысячи байкеров перекрыли дороги в центре Екатеринбурга. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Более 1500 байкеров устроили пробег по центру столицы Урала Фото:

Более 1500 байкеров поучаствовали в мотопробеге в самом центре Екатеринбурга, от кинотеатра «Космос» до «Ельцин Центра». Организатором открытия мотосезона выступила Госавтоинспекция Екатеринбурга.

«На открытии мотосезона ГИБДД Екатеринбурга напомнила байкерам о том, что они обязаны безукоснительно соблюдать ПДД. Ведь от этого зависят жизнь и здоровье всех участников дорожного движения», — передает корреспондент URA.RU.

Некоторые мотоциклисты решили ответить Владимиру Соловьеву, обозвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Они привезли с собой большие флаги России, на которых нарисована буква Z и лозунг «Своих не бросаем». Эти флаги мотоциклисты прикрепили к своим байкам.

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Более 1500 байкеров поучаствовали в мотопробеге в самом центре Екатеринбурга, от кинотеатра «Космос» до «Ельцин Центра». Организатором открытия мотосезона выступила Госавтоинспекция Екатеринбурга. «На открытии мотосезона ГИБДД Екатеринбурга напомнила байкерам о том, что они обязаны безукоснительно соблюдать ПДД. Ведь от этого зависят жизнь и здоровье всех участников дорожного движения», — передает корреспондент URA.RU. Некоторые мотоциклисты решили ответить Владимиру Соловьеву, обозвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Они привезли с собой большие флаги России, на которых нарисована буква Z и лозунг «Своих не бросаем». Эти флаги мотоциклисты прикрепили к своим байкам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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