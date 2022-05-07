Тысячи байкеров перекрыли дороги в центре Екатеринбурга. Видео, фото

08 мая 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Более 1500 байкеров устроили пробег по центру столицы Урала Фото: Эдуард Корниенко @ URA.RU Более 1500 байкеров поучаствовали в мотопробеге в самом центре Екатеринбурга, от кинотеатра «Космос» до «Ельцин Центра». Организатором открытия мотосезона выступила Госавтоинспекция Екатеринбурга. «На открытии мотосезона ГИБДД Екатеринбурга напомнила байкерам о том, что они обязаны безукоснительно соблюдать ПДД. Ведь от этого зависят жизнь и здоровье всех участников дорожного движения», — передает корреспондент URA.RU. Некоторые мотоциклисты решили ответить Владимиру Соловьеву, обозвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Они привезли с собой большие флаги России, на которых нарисована буква Z и лозунг «Своих не бросаем». Эти флаги мотоциклисты прикрепили к своим байкам. Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Более 1500 байкеров поучаствовали в мотопробеге в самом центре Екатеринбурга, от кинотеатра «Космос» до «Ельцин Центра». Организатором открытия мотосезона выступила Госавтоинспекция Екатеринбурга. «На открытии мотосезона ГИБДД Екатеринбурга напомнила байкерам о том, что они обязаны безукоснительно соблюдать ПДД. Ведь от этого зависят жизнь и здоровье всех участников дорожного движения», — передает корреспондент URA.RU. Некоторые мотоциклисты решили ответить Владимиру Соловьеву, обозвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Они привезли с собой большие флаги России, на которых нарисована буква Z и лозунг «Своих не бросаем». Эти флаги мотоциклисты прикрепили к своим байкам.