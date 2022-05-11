В УрФУ раскрыли, сколько студентов отчислят за долги

На ликвидацию академических задолженностей студенты имели более одного года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Уральском федеральном университете в список на отличение из-за неуспеваемости попало 767 студентов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«В список на отчисление с 16 мая 2022 года попало 767 студентов всех форм обучения. В список попали студенты всех форм обучения, имеющие три и более академических задолженностей за предыдущие семестры (без учета летней сессии 2020/2021и зимней сессии 2021/2022 учебного года)», — сказано в сообщении.

В УрФУ рассказали, что времени на погашение долгов было достаточно. «На ликвидацию академических задолженностей выше упомянутые студенты имели более одного года. В случае, если студент оплатил обучение, финансовые средства ему будут возвращены (за исключением расходов, понесенных университетом), — отметили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что УрФУ проводит отчисление студентов за долги по учебе. Учащиеся при этом не были предупреждены о готовящейся «чистке». В чатах социальных сетей студенты УрФУ эмоционально отреагировали на новость от вуза.