11 мая 2022

В Пермском крае жена пьяного проводника выпала из поезда

© Служба новостей «URA.RU»
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Аудиогид по железнодорожному вокзалу. Тюмень, рельсы, вагоны, поездка, путешествие поездом, путешествие, вагон, жд пути
Супруга проводника самостоятельно открыла дверь тамбура и выпала из вагона Фото:

Пермская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении проводника почтового поезда. Его обвиняют в неосторожности, которое повлекло причинение тяжких травм его супруге. Из-за нетрезвого супруга женщина выпала из багажного вагона поезда на междупутье. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«При отправлении поезда со ст. Пермь-2 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не закрыл двери тамбура вагона на замок, спустя некоторое время супруга обвиняемого самостоятельно открыла двери, не удержав равновесие, по неосторожности выпала из вагона в междупутье на перегоне Менделеево-Верещагино. Женщине причинен тяжкий вред здоровью», — сообщает Telegram-канал прокуратуры.

Проводник пропустил свою супругу в вагон почтово-багажного поезда, с целью провести с женой время. Мужчина обвиняется по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации ж/д транспорта, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью). Дело будет рассматривать Верещагинский районный суд.

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Пермская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении проводника почтового поезда. Его обвиняют в неосторожности, которое повлекло причинение тяжких травм его супруге. Из-за нетрезвого супруга женщина выпала из багажного вагона поезда на междупутье. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. «При отправлении поезда со ст. Пермь-2 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не закрыл двери тамбура вагона на замок, спустя некоторое время супруга обвиняемого самостоятельно открыла двери, не удержав равновесие, по неосторожности выпала из вагона в междупутье на перегоне Менделеево-Верещагино. Женщине причинен тяжкий вред здоровью», — сообщает Telegram-канал прокуратуры. Проводник пропустил свою супругу в вагон почтово-багажного поезда, с целью провести с женой время. Мужчина обвиняется по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации ж/д транспорта, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью). Дело будет рассматривать Верещагинский районный суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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