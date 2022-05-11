В Пермском крае жена пьяного проводника выпала из поезда

Супруга проводника самостоятельно открыла дверь тамбура и выпала из вагона Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении проводника почтового поезда. Его обвиняют в неосторожности, которое повлекло причинение тяжких травм его супруге. Из-за нетрезвого супруга женщина выпала из багажного вагона поезда на междупутье. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«При отправлении поезда со ст. Пермь-2 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не закрыл двери тамбура вагона на замок, спустя некоторое время супруга обвиняемого самостоятельно открыла двери, не удержав равновесие, по неосторожности выпала из вагона в междупутье на перегоне Менделеево-Верещагино. Женщине причинен тяжкий вред здоровью», — сообщает Telegram-канал прокуратуры.

Проводник пропустил свою супругу в вагон почтово-багажного поезда, с целью провести с женой время. Мужчина обвиняется по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации ж/д транспорта, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью). Дело будет рассматривать Верещагинский районный суд.