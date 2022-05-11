Пермских чиновников научили отвечать на звонки о минировании

Чиновникам предписано быть предельно вежливыми в общении с телефонными «террористами» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудникам министерства финансов Пермского края объяснили, как действовать в случае поступления звонка о минировании. Инструкция, в которой подробно описан алгоритм действий на случай получения такого сообщения, размещена на сайте минфина края. В ней, в частности, сказано о необходимости вежливого общения с собеседником, сообщающем о взрывном устройстве.

«При поступлении информации об угрозе совершения теракта по телефону необходимо: реагировать на каждый поступивший телефонный звонок; если имеется записывающее устройство, включить его; в ходе разговора быть выдержанным и вежливым, не прерывать говорящего; после сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не вдаваться в панику; не распространяться о факте разговора и его содержании», — сказано в инструкции.

Помимо этого, чиновники должны постараться получить максимальную информацию от звонящего и максимально ограничить количество людей, владеющих ею. В текущем году в Перми неоднократно поступали анонимные угрозы о минировании жилых домов, административных и торговых центров. Во всех случаях информация об угрозе теракта оказывалась ложной.

В министерстве безопасности Пермского края неоднократно подчеркивали, что за ложные сообщения об угрозе совершения теракта предусмотрена уголовная ответственность. Так, житель Прикамья, за телефонный «терроризм» был приговорен к шести с половиной годам колонии строгого режима.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам