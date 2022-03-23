23 марта 2022
22 марта 2022

Пермяка наказали за «минирование» мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь лжетеррорист будет сидеть в колонии Фото:

Губахинский городской суд Пермского края признал виновным местного жителя в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в здании администрации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Мужчина сделал ложное сообщение по телефону о том, что администрация заминирована. Сотовый телефон, с которого он звонил, конфискован», — уточнили в суде.

За телефонный «терроризм» (статья 207 УК РФ) мужчине назначили наказание — лишение свободы на срок шесть с половиной лет. Отбывать он его будет в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU рассказывало, как неизвестные сообщили о минировании сразу нескольких зданий в Перми. На все адреса выезжали оперативные службы.

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Губахинский городской суд Пермского края признал виновным местного жителя в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в здании администрации. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Мужчина сделал ложное сообщение по телефону о том, что администрация заминирована. Сотовый телефон, с которого он звонил, конфискован», — уточнили в суде. За телефонный «терроризм» (статья 207 УК РФ) мужчине назначили наказание — лишение свободы на срок шесть с половиной лет. Отбывать он его будет в колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказывало, как неизвестные сообщили о минировании сразу нескольких зданий в Перми. На все адреса выезжали оперативные службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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