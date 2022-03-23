Пермяка наказали за «минирование» мэрии

Теперь лжетеррорист будет сидеть в колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губахинский городской суд Пермского края признал виновным местного жителя в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в здании администрации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Мужчина сделал ложное сообщение по телефону о том, что администрация заминирована. Сотовый телефон, с которого он звонил, конфискован», — уточнили в суде.

За телефонный «терроризм» (статья 207 УК РФ) мужчине назначили наказание — лишение свободы на срок шесть с половиной лет. Отбывать он его будет в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU рассказывало, как неизвестные сообщили о минировании сразу нескольких зданий в Перми. На все адреса выезжали оперативные службы.