Неизвестные сообщили о минировании нескольких зданий в Перми

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Ситуация в Сбере. Тюмень, силовики, полиция, росгвардия
Силовики проверили здание, но не нашли взрывное устройство Фото:

Неизвестные сообщили о минировании в Перми организаций, расположенных в нескольких жилых домах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края

«По адресам г. Пермь, ул. Н. Островского, 82, ул. Екатерининская, 117 выезжали оперативные службы по анонимным сообщениям о минировании. Проводилась эвакуация персонала. Спустя некоторое время добавился еще один объект на улице Луначарского», — отметили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки взрывные устройства не обнаружены, оперативным службам дан отбой. Сейчас правоохранительные органы устанавливают авторов анонимных сообщений. URA.RU рассказывало, что во вторник, 15 марта, из-за анонимных угроз о минировании, были эвакуированы посетители и персонал торговых центров «Семь пятниц» и «Столица». Проверка зданий показала, что сообщения о минировании оказались ложными.

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Неизвестные сообщили о минировании в Перми организаций, расположенных в нескольких жилых домах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края «По адресам г. Пермь, ул. Н. Островского, 82, ул. Екатерининская, 117 выезжали оперативные службы по анонимным сообщениям о минировании. Проводилась эвакуация персонала. Спустя некоторое время добавился еще один объект на улице Луначарского», — отметили в пресс-службе ведомства. В ходе проверки взрывные устройства не обнаружены, оперативным службам дан отбой. Сейчас правоохранительные органы устанавливают авторов анонимных сообщений. URA.RU рассказывало, что во вторник, 15 марта, из-за анонимных угроз о минировании, были эвакуированы посетители и персонал торговых центров «Семь пятниц» и «Столица». Проверка зданий показала, что сообщения о минировании оказались ложными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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