Неизвестные сообщили о минировании нескольких зданий в Перми

Силовики проверили здание, но не нашли взрывное устройство Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Неизвестные сообщили о минировании в Перми организаций, расположенных в нескольких жилых домах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края

«По адресам г. Пермь, ул. Н. Островского, 82, ул. Екатерининская, 117 выезжали оперативные службы по анонимным сообщениям о минировании. Проводилась эвакуация персонала. Спустя некоторое время добавился еще один объект на улице Луначарского», — отметили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки взрывные устройства не обнаружены, оперативным службам дан отбой. Сейчас правоохранительные органы устанавливают авторов анонимных сообщений. URA.RU рассказывало, что во вторник, 15 марта, из-за анонимных угроз о минировании, были эвакуированы посетители и персонал торговых центров «Семь пятниц» и «Столица». Проверка зданий показала, что сообщения о минировании оказались ложными.