Пермские приставы наказали коллекторов за выбивание долгов

13 мая 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Если надоели коллекторы — можно написать жалобу приставам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пермские судебные приставы добились наказания для нижегородской коллекторской организации, которая использовала незаконные методы по возврату просроченной задолженности. Подробности сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. «В профильный отдел ведомства поступило обращение пермячки. Она рассказала, что коллекторы ООО „Свобода от долгов“ много раз по телефону угрожали ей, что расскажут о долгах супругу и начальнику на работе. Разговоры велись в грубой форме с оказанием психологического давления», — сообщили в ведомстве. Кроме того, приставы выяснили, что коллекторы превысили допустимое законом количество звонков в сутки. Арбитражный суд Пермского края, рассмотрев дело, признал коллекторское агентство виновным в нарушении требований закона о защите прав и интересов физлиц при осуществлении коллекторской деятельности и назначил штраф 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пермские приставы заставили настоятеля храма выплатить зарплату. Он задолжал четырем сотрудникам. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Пермские судебные приставы добились наказания для нижегородской коллекторской организации, которая использовала незаконные методы по возврату просроченной задолженности. Подробности сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. «В профильный отдел ведомства поступило обращение пермячки. Она рассказала, что коллекторы ООО „Свобода от долгов“ много раз по телефону угрожали ей, что расскажут о долгах супругу и начальнику на работе. Разговоры велись в грубой форме с оказанием психологического давления», — сообщили в ведомстве. Кроме того, приставы выяснили, что коллекторы превысили допустимое законом количество звонков в сутки. Арбитражный суд Пермского края, рассмотрев дело, признал коллекторское агентство виновным в нарушении требований закона о защите прав и интересов физлиц при осуществлении коллекторской деятельности и назначил штраф 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пермские приставы заставили настоятеля храма выплатить зарплату. Он задолжал четырем сотрудникам.