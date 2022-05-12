12 мая 2022

Пермские приставы наказали коллекторов за выбивание долгов

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН. Москва, фсин россии, фсин, федеральная служба судебных приставов
Если надоели коллекторы — можно написать жалобу приставам Фото:

Пермские судебные приставы добились наказания для нижегородской коллекторской организации, которая использовала незаконные методы по возврату просроченной задолженности. Подробности сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

«В профильный отдел ведомства поступило обращение пермячки. Она рассказала, что коллекторы ООО „Свобода от долгов“ много раз по телефону угрожали ей, что расскажут о долгах супругу и начальнику на работе. Разговоры велись в грубой форме с оказанием психологического давления», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, приставы выяснили, что коллекторы превысили допустимое законом количество звонков в сутки. Арбитражный суд Пермского края, рассмотрев дело, признал коллекторское агентство виновным в нарушении требований закона о защите прав и интересов физлиц при осуществлении коллекторской деятельности и назначил штраф 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские приставы заставили настоятеля храма выплатить зарплату. Он задолжал четырем сотрудникам.

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Пермские судебные приставы добились наказания для нижегородской коллекторской организации, которая использовала незаконные методы по возврату просроченной задолженности. Подробности сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. «В профильный отдел ведомства поступило обращение пермячки. Она рассказала, что коллекторы ООО „Свобода от долгов“ много раз по телефону угрожали ей, что расскажут о долгах супругу и начальнику на работе. Разговоры велись в грубой форме с оказанием психологического давления», — сообщили в ведомстве. Кроме того, приставы выяснили, что коллекторы превысили допустимое законом количество звонков в сутки. Арбитражный суд Пермского края, рассмотрев дело, признал коллекторское агентство виновным в нарушении требований закона о защите прав и интересов физлиц при осуществлении коллекторской деятельности и назначил штраф 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пермские приставы заставили настоятеля храма выплатить зарплату. Он задолжал четырем сотрудникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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