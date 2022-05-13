Пермяк потерял связь с матерью в Мариуполе. «Искали в списках погибших». Видео

13 мая 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

Сергей Синьков живет в Перми, но на Украине у него остались родные мама и брат Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший житель Мариуполя Сергей Синьков, живущий в Перми, полтора месяца не мог связаться с матерью Верой Александровной. Синьков приехал в Прикамье по работе еще в 2014 году. Здесь он получил российский паспорт, женился и завел семью. В Мариуполе у мужчины остались 65-летняя мама, а в Макеевке — родной брат Николай. Когда началась спецоперация, связь с родными пропала, рассказал URA.RU Сергей. «С мамой связи не было полтора месяца, пока она находилась в Мариуполе. Конечно, мы здесь переживали все это время. Просмотрели все списки [погибших], различные видео в Сети, на сайте „Содействие“ искали информацию, новости каждый день смотрели. Уже потом, когда мама выехала в Макеевку (а там связь ДНР), она нам сразу позвонила, сказала, что все хорошо с ней. В Макеевке сейчас относительно спокойно. Но все равно у нас в доме подвал оборудован, на всякий случай. А вот от дома в Мариуполе практические нечего не осталось — было около десяти прямых попаданий в него», — сказал Сергей. Вводить войска на Украину России следовало еще несколько лет назад, в 2014 году, считает Сергей. Уже тогда в Мариуполе, по его словам, находились регулярные украинские войска. Тех, кто был недоволен киевским режимом и выходил на улицы, военные разгоняли, старались погасить волнения. «Уже тогда украинцев, которые ездили на заработки в Россию, а затем вернулись на родину, местные власти считали врагами, иноагентами. Многие потом просто пропали. Из-за этого я и не поехал обратно», — вспоминает Сергей. Сейчас он вместе с женой Натальей строит в Перми дом и растит троих детей. Спецоперация российской армии на территории Украины, о которой объявил президент РФ Владимир Путин, началась 24 февраля. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация этой страны. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские военные успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Бывший житель Мариуполя Сергей Синьков, живущий в Перми, полтора месяца не мог связаться с матерью Верой Александровной. Синьков приехал в Прикамье по работе еще в 2014 году. Здесь он получил российский паспорт, женился и завел семью. В Мариуполе у мужчины остались 65-летняя мама, а в Макеевке — родной брат Николай. Когда началась спецоперация, связь с родными пропала, рассказал URA.RU Сергей. «С мамой связи не было полтора месяца, пока она находилась в Мариуполе. Конечно, мы здесь переживали все это время. Просмотрели все списки [погибших], различные видео в Сети, на сайте „Содействие“ искали информацию, новости каждый день смотрели. Уже потом, когда мама выехала в Макеевку (а там связь ДНР), она нам сразу позвонила, сказала, что все хорошо с ней. В Макеевке сейчас относительно спокойно. Но все равно у нас в доме подвал оборудован, на всякий случай. А вот от дома в Мариуполе практические нечего не осталось — было около десяти прямых попаданий в него», — сказал Сергей. Вводить войска на Украину России следовало еще несколько лет назад, в 2014 году, считает Сергей. Уже тогда в Мариуполе, по его словам, находились регулярные украинские войска. Тех, кто был недоволен киевским режимом и выходил на улицы, военные разгоняли, старались погасить волнения. «Уже тогда украинцев, которые ездили на заработки в Россию, а затем вернулись на родину, местные власти считали врагами, иноагентами. Многие потом просто пропали. Из-за этого я и не поехал обратно», — вспоминает Сергей. Сейчас он вместе с женой Натальей строит в Перми дом и растит троих детей. Спецоперация российской армии на территории Украины, о которой объявил президент РФ Владимир Путин, началась 24 февраля. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация этой страны. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские военные успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов.