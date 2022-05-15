СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

15 мая 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Россия проводит спецоперацию на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсоне слышны взрывы, предполагается, что Россия сбила украинский воздушный объект на подлете к городу. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на корреспондентов. «Звуки взрывов слышны со стороны окраин Херсона. Всего было слышно около пяти взрывов», — передают РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Также о взрывах в Херсоне заявил корреспондент «Известий». По предварительной информации, РФ с помощью систем ПВО отразила воздушные цели Украины. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. В марте Херсонская область перешла под контроль российских военных. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом является нанесение ударов по военным объектам, целями являются демилитаризация и денацификация. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявлял, что Херсонская область не свернет с пути интеграции в состав России, передает «Царьград». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Херсоне слышны взрывы, предполагается, что Россия сбила украинский воздушный объект на подлете к городу. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на корреспондентов. «Звуки взрывов слышны со стороны окраин Херсона. Всего было слышно около пяти взрывов», — передают РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Также о взрывах в Херсоне заявил корреспондент «Известий». По предварительной информации, РФ с помощью систем ПВО отразила воздушные цели Украины. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. В марте Херсонская область перешла под контроль российских военных. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом является нанесение ударов по военным объектам, целями являются демилитаризация и денацификация. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявлял, что Херсонская область не свернет с пути интеграции в состав России, передает «Царьград».