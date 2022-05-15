ФСБ задержала высокопоставленного челябинского таможенника

Операцию провели столичные контрразведчики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник отдела по противодействию коррупции челябинской таможни Владимир Гефель задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в вымогательстве взяток от представителей бизнеса. Источник URА.RU в правоохранительных органах подтвердил информацию, уголовное дело в отношении Гефеля возбуждено в главном следственном управлении СК России.

«Гефель задержан сотрудниками ФСБ, подозревается в получении взяток. Его задержали и увезли в Москву, дело расследуется там. Руководство Уральской таможни в курсе», — рассказал источник

По версии следствия Гефель вымогал деньги с бизнесменов. Речь шла о содействии в крупных поставках импорта из Казахстана в Россию. По данным URA.RU, уголовное дело в отношении Гефеля расследуется в Москве — в центральном аппарате СК России. В пресс-службе Уральского таможенного управления комментарий предоставят позднее.