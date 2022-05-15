Челябинский губернатор даст деньги за участие в голосовании

По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера муниципалитеты получат 62 млн рублей за активное голосование за объекты благоустройства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.
«За активное голосование по выбору объектов благоустройства в 2023 году муниципалитеты получат 62 млн рублей. Дополнительные средства можно будет потратить на преображение территорий. Онлайн-голосование на платформе za.gorodsreda.ru проходит с 15 апреля по 30 мая 2022 года», — отметили в пресс-службе.
В этом году выделено три группы муниципалитетов, в каждой из которых предусмотрены призовые места. Первая группа — Челябинский и Магнитогорский городские округа. При условии участия в голосовании не менее 20% от жителей 14 лет и старше один из этих городов получит 20 млн рублей дополнительных средств.
Вторая группа включает все остальные городские округа региона. Дополнительное финансирование предусмотрено для трех победителей, в бюджеты которых будет направлено 10, 7 и 4 млн рублей за первое, второе и третье места соответственно.
Третья группа с аналогичным количеством призовых мест и объемом премиального фонда включает все муниципальные районы области. Воспользоваться деньгами победители смогут после подведения итогов голосования.
По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера муниципалитеты получат 62 млн рублей за активное голосование за объекты благоустройства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «За активное голосование по выбору объектов благоустройства в 2023 году муниципалитеты получат 62 млн рублей. Дополнительные средства можно будет потратить на преображение территорий. Онлайн-голосование на платформе za.gorodsreda.ru проходит с 15 апреля по 30 мая 2022 года», — отметили в пресс-службе. В этом году выделено три группы муниципалитетов, в каждой из которых предусмотрены призовые места. Первая группа — Челябинский и Магнитогорский городские округа. При условии участия в голосовании не менее 20% от жителей 14 лет и старше один из этих городов получит 20 млн рублей дополнительных средств. Вторая группа включает все остальные городские округа региона. Дополнительное финансирование предусмотрено для трех победителей, в бюджеты которых будет направлено 10, 7 и 4 млн рублей за первое, второе и третье места соответственно. Третья группа с аналогичным количеством призовых мест и объемом премиального фонда включает все муниципальные районы области. Воспользоваться деньгами победители смогут после подведения итогов голосования.