Челябинский губернатор даст деньги за участие в голосовании

Алексей Текслер финансово стимулирует территории за участие в благоустройстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера муниципалитеты получат 62 млн рублей за активное голосование за объекты благоустройства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«За активное голосование по выбору объектов благоустройства в 2023 году муниципалитеты получат 62 млн рублей. Дополнительные средства можно будет потратить на преображение территорий. Онлайн-голосование на платформе za.gorodsreda.ru проходит с 15 апреля по 30 мая 2022 года», — отметили в пресс-службе.

В этом году выделено три группы муниципалитетов, в каждой из которых предусмотрены призовые места. Первая группа — Челябинский и Магнитогорский городские округа. При условии участия в голосовании не менее 20% от жителей 14 лет и старше один из этих городов получит 20 млн рублей дополнительных средств.

Вторая группа включает все остальные городские округа региона. Дополнительное финансирование предусмотрено для трех победителей, в бюджеты которых будет направлено 10, 7 и 4 млн рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Третья группа с аналогичным количеством призовых мест и объемом премиального фонда включает все муниципальные районы области. Воспользоваться деньгами победители смогут после подведения итогов голосования.