Губернатор ХМАО раскритиковала волонтерский проект подчиненных

Губернатор ХМАО раскритиковала заявку от региона на всероссийский конкурс Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала заявку на всероссийский конкурс «Регион добрых дел 2022», которую подготовили специалисты «Центра гражданских инициатив Югры». Обсуждение с главой региона проходило во время-онлайн эфира, посвященного социальным проектам.

«Не хватает представления о нашей региональной заявке. Зацепились за студенческое волонтерство, но не рассказали нам, в чем состоит заявка, несмотря на то, что потратили время. Над аргументацией еще поработайте. Есть вопросы, которые нужно учесть, что бы по формальным основаниям мы не были среди заявок, не понравившихся конкурсной комиссии. То ли вы не смогли рассказать, то ли на самом деле есть еще над чем поработать. Вижу изъяны в том, как это подается», — сказала Комарова.

Глава региона добавила, что в заявке на участие в конкурсе нет подходящей аргументации, а сам проект, который предложили специалисты Центра, не эксклюзивен. «Уже есть федеральная структура и соответствующая платформа для учета волонтеров. Кроме того, у нас есть региональный опыт объединения добровольцев», — заключила глава региона.