16 мая 2022

В Тюмени на месяц перекроют две улицы. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные знаки. Тюмень, дорожные знаки, ремонт дороги, ремонт
Ремонт будет проводиться сразу на двух смежных улицах Тюмени Фото:

В связи с выполнением работ по оптимизации водопроводной сети на улицах Сеченова и Ташкентской перекроют автомобильное движение. Об этом сообщила администрация города Тюмени. Их перекроют почти до конца июня.

«С 27 мая по 30 июня будет прекращено движение транспорта на улице Сеченова в районе пересечения с улицей Щербакова», — уточнили в пресс-службе администрации города. Также дорога будет перекрыта с 27 мая по 20 июня на улице Ташкентской от дома № 3 до пересечения с улицей Сеченова. Водители смогут объехать эти участки дорог по улицам Щербакова, Пензенской, Дружбы и Камчатской.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени также перекроют проезд в историческом центре города. Он будет закрыт почти все лето.

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В связи с выполнением работ по оптимизации водопроводной сети на улицах Сеченова и Ташкентской перекроют автомобильное движение. Об этом сообщила администрация города Тюмени. Их перекроют почти до конца июня. «С 27 мая по 30 июня будет прекращено движение транспорта на улице Сеченова в районе пересечения с улицей Щербакова», — уточнили в пресс-службе администрации города. Также дорога будет перекрыта с 27 мая по 20 июня на улице Ташкентской от дома № 3 до пересечения с улицей Сеченова. Водители смогут объехать эти участки дорог по улицам Щербакова, Пензенской, Дружбы и Камчатской. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени также перекроют проезд в историческом центре города. Он будет закрыт почти все лето.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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