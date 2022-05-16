Ремонт будет проводиться сразу на двух смежных улицах Тюмени Фото: Ася Бронникова © URA.RU

В связи с выполнением работ по оптимизации водопроводной сети на улицах Сеченова и Ташкентской перекроют автомобильное движение. Об этом сообщила администрация города Тюмени. Их перекроют почти до конца июня.

«С 27 мая по 30 июня будет прекращено движение транспорта на улице Сеченова в районе пересечения с улицей Щербакова», — уточнили в пресс-службе администрации города. Также дорога будет перекрыта с 27 мая по 20 июня на улице Ташкентской от дома № 3 до пересечения с улицей Сеченова. Водители смогут объехать эти участки дорог по улицам Щербакова, Пензенской, Дружбы и Камчатской.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени также перекроют проезд в историческом центре города. Он будет закрыт почти все лето.

Фото: официальный портал администрации города Тюмени

Фото: официальный портал администрации города Тюмени