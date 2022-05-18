Соловьев требует от Куйвашева высказаться о спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев вновь потребовал от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева высказаться об отношении к спецоперации РФ на Украине. Такое заявление журналист сделал на канале «Соловьев LIVE» во «ВКонтакте».

«Я повторю еще раз и находящемуся в отпуске губернатору, и его лакеям разных народов и национальностей, ответьте, пожалуйста, как вы относитесь к специальной военной операции? <…> Как Уралвагонзавод, как Вован и Лексус? Или как родственнички Волкова и его подельники, как Колезев. Вы написали письмо против депутата, который оскорбил всех тех, кто поддерживает специальную военную операцию. Вы кто?! И с кем?!», — сказал Соловьев.

Владимир Соловьев призвал выразить свое мнение о спецоперации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а также «всех, кто меня критиковал — от барда Александра Новикова до спортсмена Антона Шипулина». Новиков в своем обращении к Соловьеву посоветовал «фильтровать хрюканину».