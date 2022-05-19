Минздрав Пермского края раскрыл самых богатых главврачей

Руководители медучреждений в Пермском крае задекларировали миллионы рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерство Пермского края раскрыло доходы главврачей краевых больниц. Сведения о доходах и имуществе руководителей учреждений содержатся в отчете, опубликованном на сайте министерства.

Самым богатым оказался главврач ГБУЗ ПК «Городская детская клиническая поликлиника №1» Андрей Сенюшкин. Его годовой доход составил 12 877 153 рубля. Сенюшкин имеет три квартиры площадью 45, 60 и 69 кв метров, и пользуется комнатой в общежитии площадью 8 кв метров.

Главный врач горбольницы №6 Перми Игорь Гневашев за год заработал 7 319 686. Из недвижимости у него имеется квартира площадью 111 кв метров, а из транспортных средств — моторная лодка «Посейдон». Примечательно, что годовой доход супруги Гневашева превысил 14 млн рублей. Ей принадлежат люксовые автомобили Infiniti и Porsche.

Константин Самойлов, возглавляющий Краснокамскую городскую больницу, заработал 7 425 108. В его собственности имеется гараж и земельный участок. Еще один участок, а также жилой дом — в пользовании. Руководитель краснокамской больницы в сведениях об имуществе указал и автомобиль Suzuki.

Главврач клинической больницы Свердловского района Перми Александр Буторин получил доход в сумме 6 532 067 рублей. Ему принадлежат четыре земельных участка общей площадью свыше 4 тыс кв метров, три квартиры, одной из которых он владеет на праве общей долевой собственности, а также два нежилых здания. В графе «транспортное средство» Буторин указал автомобиль Mitsubishi.

Доход главного врача Осинской ЦРБ Андрея Котомина на фоне коллег оказался более скромным (3 285 567 рублей). Но в сведениях о доходах и имуществе он указал 17 участков земли общей площадью 38 тыс кв метров. Кроме этого, в собственности у него есть жилой (163,5 кв метра) и дача (63,5 кв метра).