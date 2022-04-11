Минздрав Пермского края раскрыл зарплаты главврачей больниц

Самым высокооплачиваемым главврачом оказался Анатолий Касатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерство здравоохранения Пермского края опубликовало на своем сайте зарплаты руководителей медицинских учреждений края. Согласно данным, представленным на сайте ведомства, самая высокая зарплата у главврача Пермской краевой клинической больницы Анатолия Касатова. В месяц она составляет 227,6 тысячи рублей.

«Касатов Анатолий Владимирович, среднемесячная заработная плата за 2021 год — 227 565 рублей», — указано в документах. На втором месте по уровню зарплаты — руководитель ГБУЗ «Северная БКПО» (входят Гайнская, Косинская и Кочевская окружные больницы) Сергей Куделко. Его зарплата в 2021 году в среднем составляла 222,3 тысячи рублей. При этом зарплата заместителя Куделко по медицинской части, Ирины Туголуковой составила 227,7 тысячи рублей.

Еще одним заместителем главврача, зарабатывающим больше своего руководителя, оказался хирург Клинической медико-санитарной части №1 Михаил Лянгазов. Его зарплата в прошлом году составила 245,5 тысячи рублей, тогда как главный врач этого же медучреждения Денис Михайленко получал в месяц 155,3 тысячи рублей. Тройку самых высокооплачиваемых руководителей замыкает директор ГКУ «Центр бухгалтерского учета» Маргарита Полухина (218,9 тысячи рублей).