На экс-сотрудницу мэрии Челябинска возбудили новое уголовное дело

Женщину подозревают в получении взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отношении бывшей сотрудницы управления социальной защиты населения администрации Металлургического района Челябинска возбудили новое уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«По версии следствия, в начале 2021 года чиновница получила 20 тыс. рублей от отца малолетних детей за совершение незаконных действий в его интересах. Она сама активно дает показания, рассказывая о совершенных фактах коррупции», — рассказал источник.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Официально в следственных органах информацию не комментируют. Ранее стало известно, что женщина брала деньги за незаконное назначение пособий на детей от трех до семи лет, которые ввели на федеральном уровне в период пандемии коронавируса. В пресс-службе администрации Челябинска URA.RU ранее сообщили, что сотрудница давно уволена, проверку силовики проводили по информации, поступившей из комитета социальной защиты.