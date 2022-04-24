Экс-сотрудницу мэрии Челябинска задержали за получение взятки

Бывшую сотрудницу Металлургического управления социальной защиты населения администрации Челябинска задержали по подозрению в получении взятки. Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД города, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Женщину, работавшую ранее ведущим специалистом отдела семьи и назначения детских пособий, задержали 22 апреля. Установлено, что она получила более 30 тыс. рулей от жительницы Челябинска за незаконное назначение пособия на ее детей в возрасте от трех до семи лет. Ранее в отношении нее велась проверка, уволена она давно, сейчас подозрения подтвердились», — рассказал источник.
Известно, что в отношении 39-летней чиновницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ей обвинения. В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области информацию прокомментируют позднее. В пресс-службе администрации города URA.RU сообщили, что сотрудница давно уволена, проверку силовики проводили по информации, поступившей из комитета социальной защиты.
Бывшую сотрудницу Металлургического управления социальной защиты населения администрации Челябинска задержали по подозрению в получении взятки. Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД города, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Женщину, работавшую ранее ведущим специалистом отдела семьи и назначения детских пособий, задержали 22 апреля. Установлено, что она получила более 30 тыс. рулей от жительницы Челябинска за незаконное назначение пособия на ее детей в возрасте от трех до семи лет. Ранее в отношении нее велась проверка, уволена она давно, сейчас подозрения подтвердились», — рассказал источник. Известно, что в отношении 39-летней чиновницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ей обвинения. В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области информацию прокомментируют позднее. В пресс-службе администрации города URA.RU сообщили, что сотрудница давно уволена, проверку силовики проводили по информации, поступившей из комитета социальной защиты.