Экс-сотрудницу мэрии Челябинска задержали за получение взятки

Преступление выявили сотрудники полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшую сотрудницу Металлургического управления социальной защиты населения администрации Челябинска задержали по подозрению в получении взятки. Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД города, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Женщину, работавшую ранее ведущим специалистом отдела семьи и назначения детских пособий, задержали 22 апреля. Установлено, что она получила более 30 тыс. рулей от жительницы Челябинска за незаконное назначение пособия на ее детей в возрасте от трех до семи лет. Ранее в отношении нее велась проверка, уволена она давно, сейчас подозрения подтвердились», — рассказал источник.

Известно, что в отношении 39-летней чиновницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ей обвинения. В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области информацию прокомментируют позднее. В пресс-службе администрации города URA.RU сообщили, что сотрудница давно уволена, проверку силовики проводили по информации, поступившей из комитета социальной защиты.