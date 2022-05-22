Пермяк ехал на свадьбу, но попал в камеру изолятора

Вместо праздника оказался в ИВС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Пермского края поехал на свадьбу к матери, но вместо праздника оказался в изоляторе временного содержания за неуплату алиментов. Об этом сообщается на сайте регионального управления ФССП России.

По данным ведомства, в течение нескольких лет мужчина избегал общения с сыном и не платил алименты, в результате чего задолжал более 640 тысяч рублей. «Скрываясь от сотрудников мужчина сменил место жительства, в связи с чем пришлось объявить его в исполнительный розыск», — рассказали в ведомстве.

Судебные приставы выяснили, что должник приедет в родной город на свадьбу матери, где его и задержали. После составления протокола об административном правонарушении мужчину отправили под арест на 10 суток.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми судебный пристав нашел должника по фотографии в «Одноклассниках». После этого мужчине пришлось полностью погасить долг перед своим ребенком.