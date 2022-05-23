Скончалась 15-летняя пермячка с неизлечимым лейкозом

Девочка успела провести в окружении родных и близких две недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермском крае скончалась 15-летняя девочка, которой в начале мая собирали деньги на транспортировку из Москвы. У девочки был неизлечимый лейкоз, она мечтала провести последние дни в кругу семьи.

«Она любила аниме, музыку k-pop, рисовать и снимать видео в [социальной сети] „Лайке“. Успела исполнить желание благодаря людям, оплатившим ее переезд из московской больницы в родное село. Умерла дома, с ней рядом были мама, сестра и бабушка», — сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» основатель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

Девочка провела в окружении родных и близких две недели. За это время она успела погулять, примерить любимую одежду и пообщаться с сестрой и бабушкой.