23 мая 2022

Скончалась 15-летняя пермячка с неизлечимым лейкозом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Девочка успела провести в окружении родных и близких две недели Фото:

В Пермском крае скончалась 15-летняя девочка, которой в начале мая собирали деньги на транспортировку из Москвы. У девочки был неизлечимый лейкоз, она мечтала провести последние дни в кругу семьи.

«Она любила аниме, музыку k-pop, рисовать и снимать видео в [социальной сети] „Лайке“. Успела исполнить желание благодаря людям, оплатившим ее переезд из московской больницы в родное село. Умерла дома, с ней рядом были мама, сестра и бабушка», — сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» основатель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

Девочка провела в окружении родных и близких две недели. За это время она успела погулять, примерить любимую одежду и пообщаться с сестрой и бабушкой.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П»
Подписаться
В Пермском крае скончалась 15-летняя девочка, которой в начале мая собирали деньги на транспортировку из Москвы. У девочки был неизлечимый лейкоз, она мечтала провести последние дни в кругу семьи. «Она любила аниме, музыку k-pop, рисовать и снимать видео в [социальной сети] „Лайке“. Успела исполнить желание благодаря людям, оплатившим ее переезд из московской больницы в родное село. Умерла дома, с ней рядом были мама, сестра и бабушка», — сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» основатель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. Девочка провела в окружении родных и близких две недели. За это время она успела погулять, примерить любимую одежду и пообщаться с сестрой и бабушкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...