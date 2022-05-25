IT-компании в РФ лишат льгот за увольнение сотрудников-украинцев

25 мая 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Российские IT-компании, которые уволили сотрудников-украинцев, будут наказаны Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российские IT-компании будут лишать аккредитации за принудительное увольнение сотрудников с гражданством Украины. Такое заявление сделало Минцифры России. «ИТ-компании будут лишать их аккредитации, если Минцифры получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины. Таким образом, эти компании не смогут получить льготы», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. После начала вынужденной спецоперации на Украине многие российские IT-компании начали увольнять сотрудников, пишет агентство Nation News. Это якобы связано с риском диверсий. Кроме того, службы внутренней безопасности также пристально следят за сотрудниками, имеющими родственные связи на Украине, отмечает MK.RU . Ранее стало известно, что правительство намерено поддержать программистов и других работников IT-отраслей льготами и налоговыми послаблениями. Это будет сделано, чтобы они продолжали развивать высокотехнологичные проекты в России.

Российские IT-компании будут лишать аккредитации за принудительное увольнение сотрудников с гражданством Украины. Такое заявление сделало Минцифры России. «ИТ-компании будут лишать их аккредитации, если Минцифры получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины. Таким образом, эти компании не смогут получить льготы», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. После начала вынужденной спецоперации на Украине многие российские IT-компании начали увольнять сотрудников, пишет агентство Nation News. Это якобы связано с риском диверсий. Кроме того, службы внутренней безопасности также пристально следят за сотрудниками, имеющими родственные связи на Украине, отмечает MK.RU. Ранее стало известно, что правительство намерено поддержать программистов и других работников IT-отраслей льготами и налоговыми послаблениями. Это будет сделано, чтобы они продолжали развивать высокотехнологичные проекты в России.