IT-компании в РФ лишат льгот за увольнение сотрудников-украинцев

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Российские IT-компании, которые уволили сотрудников-украинцев, будут наказаны Фото:

Российские IT-компании будут лишать аккредитации за принудительное увольнение сотрудников с гражданством Украины. Такое заявление сделало Минцифры России.

«ИТ-компании будут лишать их аккредитации, если Минцифры получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины. Таким образом, эти компании не смогут получить льготы», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.

После начала вынужденной спецоперации на Украине многие российские IT-компании начали увольнять сотрудников, пишет агентство Nation News. Это якобы связано с риском диверсий. Кроме того, службы внутренней безопасности также пристально следят за сотрудниками, имеющими родственные связи на Украине, отмечает MK.RU.

Ранее стало известно, что правительство намерено поддержать программистов и других работников IT-отраслей льготами и налоговыми послаблениями. Это будет сделано, чтобы они продолжали развивать высокотехнологичные проекты в России.

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Российские IT-компании будут лишать аккредитации за принудительное увольнение сотрудников с гражданством Украины. Такое заявление сделало Минцифры России. «ИТ-компании будут лишать их аккредитации, если Минцифры получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины. Таким образом, эти компании не смогут получить льготы», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. После начала вынужденной спецоперации на Украине многие российские IT-компании начали увольнять сотрудников, пишет агентство Nation News. Это якобы связано с риском диверсий. Кроме того, службы внутренней безопасности также пристально следят за сотрудниками, имеющими родственные связи на Украине, отмечает MK.RU. Ранее стало известно, что правительство намерено поддержать программистов и других работников IT-отраслей льготами и налоговыми послаблениями. Это будет сделано, чтобы они продолжали развивать высокотехнологичные проекты в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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