В Челябинске построят новый микрорайон

Новый микрорайон намерены возвести на северо-западе Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На северо-западе Челябинска рядом с Парковым появится современный микрорайон с торговыми центрами, гаражами и детским садом на 206 мест. Проект будет рассмотрен на публичных слушаниях 2 июня. Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии Челябинска.

«Провести публичные слушания 2 июня 2022 года по рассмотрению документации по планировке территории в границах: Краснопольский пр., северо-западная граница ГСК „Вояж“, ул. Профессора Благих в Курчатовском районе города Челябинска. Провести собрание участников публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории», — говорится в документе.

Строительством нового микрорайона займется компания ООО СЗ «БМ-Групп», связанная с девелопером «Икар». Сейчас на этой территории расположены автосервисы, АЗС, магазины автозапчастей, гаражный кооператив «Вояж», парк и лыжная база. Публичные слушания с участием жителей близлежащих домов пройдут в Доме архитектора на следующей неделе.

Также на 2 июня назначены публичные слушания по рассмотрению проекта строительства нового микрорайона в Тракторозаводском районе. Здесь на участке, расположенном в квартале улиц Героев Танкограда, Савина, Марченко и Ловина, планируется возвести жилой микрорайон с торгово-развлекательным комплексом (ТРК), детским садом и мечетью.