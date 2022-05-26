В ХМАО выросли доходы бюджета, несмотря на западные санкции

27 мая 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

В Югре выросли доходы региональной казны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти ХМАО отметили положительную динамику в поступлении налогов в бюджет региона по итогам первого квартала 2022. Об этом сообщается в документах к заседанию окружного правительства, размещенных на сайте органов государственной власти Югры. В первом квартале в окружную казну поступило почти 89 млрд рублей, из них в качестве налогов больше 81 млрд рублей. Это порядка 37% от годового плана по сбору налогов. «Положительная динамика по налоговым доходам связана с ростом внереализационных доходов за счет курсовых разниц и налоговой базы по налогу ввиду увеличения стоимости нефти», — указано в информационной справке к этому вопросу. Ранее URA.RU сообщало, что уход иностранных компаний из нефтяных проектов из ХМАО не должен сильно сказаться на деятельности российских предприятия сферы ТЭК. Эксперты считают, что это может даже положительно повлиять на деятельности российских компаний. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Из России ушли некоторые компании и производители. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена» России.

Власти ХМАО отметили положительную динамику в поступлении налогов в бюджет региона по итогам первого квартала 2022. Об этом сообщается в документах к заседанию окружного правительства, размещенных на сайте органов государственной власти Югры. В первом квартале в окружную казну поступило почти 89 млрд рублей, из них в качестве налогов больше 81 млрд рублей. Это порядка 37% от годового плана по сбору налогов. «Положительная динамика по налоговым доходам связана с ростом внереализационных доходов за счет курсовых разниц и налоговой базы по налогу ввиду увеличения стоимости нефти», — указано в информационной справке к этому вопросу. Ранее URA.RU сообщало, что уход иностранных компаний из нефтяных проектов из ХМАО не должен сильно сказаться на деятельности российских предприятия сферы ТЭК. Эксперты считают, что это может даже положительно повлиять на деятельности российских компаний. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Из России ушли некоторые компании и производители. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена» России.