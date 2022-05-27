Стала известна дата прощания с легендарным пермским политиком

Александра Бесфамильного похоронят на Свеверном кладбище 29 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В воскресенье 29 мая пройдет прощание с первым спикером Пермской гордумы, экс-вице-мэром города Александром Бесфамильным. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказал сын депутата Михаил Бесфамильный.

«Прощание с бывшим пермским чиновником Александром Бесфамильным состоится в воскресенье, 29 мая, в 12:30 в храме Вознесения Господня (ул. Борчанинова, 11)», — написано на сайте издания. Первый спикер Пермской гордумы скончался 27 мая, на 62-м году жизни.

Предположительно, причиной смерти пермского политика стала продолжительная болезнь. В последние дни он находился в больнице в состоянии комы. По данным источника URA.RU из близкого окружения, у Александра Бесфамильного диагностировали онкологию.

Бесфамильный был избран спикером Пермской гордумы первого созыва в 1994—1996 годах. В команде мэра Александра Каменева — занимал должность первого зама, курировал финблок и имущественные отношения. В 2007 году он уволился и год работал директором ООО «Новогор-Прикамье».