Умер известный пермский политик

27 мая 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

Александр Бесфамильный в последние дни был в коме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сегодня, 27 мая, на 62-м году жизни скончался первый спикер Пермской гордумы, экс-вице-мэр Перми Александр Бесфамильный. Информацию о смерти политика газете «Коммерсант-Прикамье» подтвердил его сын, депутат городской думы Михаил Бесфамильный. «Причиной смерти господина Бесфамильного стала продолжительная болезнь. В последние дни находился в больнице в состоянии комы», — сообщает «Коммерсант». По данным источника URA.RU в окружении политика, у него была онкология. «Все очень стремительно развивалось», — говорит собеседник. Александр Бесфамильный был избран спикером Пермской гордумы первого созыва в 1994—1996 годах. В команде мэра Александра Каменева он занимал должность первого заместителя, курировал финансовый блок и имущественные отношения. В 2007 году он уволился со службы и год работал директором ООО «Новогор-Прикамье».

Сегодня, 27 мая, на 62-м году жизни скончался первый спикер Пермской гордумы, экс-вице-мэр Перми Александр Бесфамильный. Информацию о смерти политика газете «Коммерсант-Прикамье» подтвердил его сын, депутат городской думы Михаил Бесфамильный. «Причиной смерти господина Бесфамильного стала продолжительная болезнь. В последние дни находился в больнице в состоянии комы», — сообщает «Коммерсант». По данным источника URA.RU в окружении политика, у него была онкология. «Все очень стремительно развивалось», — говорит собеседник. Александр Бесфамильный был избран спикером Пермской гордумы первого созыва в 1994—1996 годах. В команде мэра Александра Каменева он занимал должность первого заместителя, курировал финансовый блок и имущественные отношения. В 2007 году он уволился со службы и год работал директором ООО «Новогор-Прикамье».