26 мая 2022

Умер известный пермский политик

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Александр Бесфамильный в последние дни был в коме Фото:

Сегодня, 27 мая, на 62-м году жизни скончался первый спикер Пермской гордумы, экс-вице-мэр Перми Александр Бесфамильный. Информацию о смерти политика газете «Коммерсант-Прикамье» подтвердил его сын, депутат городской думы Михаил Бесфамильный.

«Причиной смерти господина Бесфамильного стала продолжительная болезнь. В последние дни находился в больнице в состоянии комы», — сообщает «Коммерсант».

По данным источника URA.RU в окружении политика, у него была онкология. «Все очень стремительно развивалось», — говорит собеседник.

Александр Бесфамильный был избран спикером Пермской гордумы первого созыва в 1994—1996 годах. В команде мэра Александра Каменева он занимал должность первого заместителя, курировал финансовый блок и имущественные отношения. В 2007 году он уволился со службы и год работал директором ООО «Новогор-Прикамье».

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Сегодня, 27 мая, на 62-м году жизни скончался первый спикер Пермской гордумы, экс-вице-мэр Перми Александр Бесфамильный. Информацию о смерти политика газете «Коммерсант-Прикамье» подтвердил его сын, депутат городской думы Михаил Бесфамильный. «Причиной смерти господина Бесфамильного стала продолжительная болезнь. В последние дни находился в больнице в состоянии комы», — сообщает «Коммерсант». По данным источника URA.RU в окружении политика, у него была онкология. «Все очень стремительно развивалось», — говорит собеседник. Александр Бесфамильный был избран спикером Пермской гордумы первого созыва в 1994—1996 годах. В команде мэра Александра Каменева он занимал должность первого заместителя, курировал финансовый блок и имущественные отношения. В 2007 году он уволился со службы и год работал директором ООО «Новогор-Прикамье».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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