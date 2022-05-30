Польша хочет собрать у себя все деньги на восстановление Украины

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Центр финансового фонда хотят разместить в Польше Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Финансовый центр по восстановлению Украины должен быть в Польше. С таким заявлением выступил вице-премьер правительства страны Яцек Сасин.

«Мы хотим, чтобы центр этого фонда находился в Польше, в Варшаве. Речь идет о том, чтобы это был не только центр логистики по выполнению этой огромной работы по восстановлению [Украины], но чтобы это был финансовый центр, который объединял бы фонды, служащие восстановлению», — заявил Сасин в интервью «Польскому радио», передает ТАСС. По его словам, Польша обсуждала это с представителями ООН, которые создают этот фонд.

Ранее Евросоюз предложил восстановить Украину за счет кредитов и грантов, а также доходов от конфискованного имущества российских олигархов. Рассматривается возможность совместного многомиллиардного долга на эти цели, сообщал Bloomberg со ссылкой на официального представителя ЕС, знакомого с планом. Литва, Словакия, Латвия и Эстония просят ЕС направить на восстановление Украины замороженные российские активы. В Сербии выразили готовность помочь с восстановлением разрушенных украинских городов.

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Финансовый центр по восстановлению Украины должен быть в Польше. С таким заявлением выступил вице-премьер правительства страны Яцек Сасин. «Мы хотим, чтобы центр этого фонда находился в Польше, в Варшаве. Речь идет о том, чтобы это был не только центр логистики по выполнению этой огромной работы по восстановлению [Украины], но чтобы это был финансовый центр, который объединял бы фонды, служащие восстановлению», — заявил Сасин в интервью «Польскому радио», передает ТАСС. По его словам, Польша обсуждала это с представителями ООН, которые создают этот фонд. Ранее Евросоюз предложил восстановить Украину за счет кредитов и грантов, а также доходов от конфискованного имущества российских олигархов. Рассматривается возможность совместного многомиллиардного долга на эти цели, сообщал Bloomberg со ссылкой на официального представителя ЕС, знакомого с планом. Литва, Словакия, Латвия и Эстония просят ЕС направить на восстановление Украины замороженные российские активы. В Сербии выразили готовность помочь с восстановлением разрушенных украинских городов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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