Польша хочет собрать у себя все деньги на восстановление Украины

30 мая 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Центр финансового фонда хотят разместить в Польше Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Финансовый центр по восстановлению Украины должен быть в Польше. С таким заявлением выступил вице-премьер правительства страны Яцек Сасин. «Мы хотим, чтобы центр этого фонда находился в Польше, в Варшаве. Речь идет о том, чтобы это был не только центр логистики по выполнению этой огромной работы по восстановлению [Украины], но чтобы это был финансовый центр, который объединял бы фонды, служащие восстановлению», — заявил Сасин в интервью «Польскому радио», передает ТАСС. По его словам, Польша обсуждала это с представителями ООН, которые создают этот фонд. Ранее Евросоюз предложил восстановить Украину за счет кредитов и грантов, а также доходов от конфискованного имущества российских олигархов. Рассматривается возможность совместного многомиллиардного долга на эти цели, сообщал Bloomberg со ссылкой на официального представителя ЕС, знакомого с планом. Литва, Словакия, Латвия и Эстония просят ЕС направить на восстановление Украины замороженные российские активы. В Сербии выразили готовность помочь с восстановлением разрушенных украинских городов.

Финансовый центр по восстановлению Украины должен быть в Польше. С таким заявлением выступил вице-премьер правительства страны Яцек Сасин. «Мы хотим, чтобы центр этого фонда находился в Польше, в Варшаве. Речь идет о том, чтобы это был не только центр логистики по выполнению этой огромной работы по восстановлению [Украины], но чтобы это был финансовый центр, который объединял бы фонды, служащие восстановлению», — заявил Сасин в интервью «Польскому радио», передает ТАСС. По его словам, Польша обсуждала это с представителями ООН, которые создают этот фонд. Ранее Евросоюз предложил восстановить Украину за счет кредитов и грантов, а также доходов от конфискованного имущества российских олигархов. Рассматривается возможность совместного многомиллиардного долга на эти цели, сообщал Bloomberg со ссылкой на официального представителя ЕС, знакомого с планом. Литва, Словакия, Латвия и Эстония просят ЕС направить на восстановление Украины замороженные российские активы. В Сербии выразили готовность помочь с восстановлением разрушенных украинских городов.