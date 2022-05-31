Жители Челябинской области отдали застройщикам 18 миллиардов

Долевое строительство жилья сейчас ведется с использованием счетов эскроу Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинской области жители перечислили застройщикам через эскроу-счета 18 миллиардов рублей. Об этом рассказали в челябинском отделении Уральского Банка России.

«На 1 апреля 2022 года жители Челябинской области открыли около 7,5 тыс. счетов эскроу. Их используют для покупки жилья в новостройках по схеме долевого строительства. Общий объем средств на них достиг 18 миллиардов рублей, увеличившись за год почти в два раза», — сообщается на сайте окружного Центробанка.

Чтобы строить, строительные компании, открывающие эскроу, затем привлекают банковские кредиты. И таких за год прибавилось 53%, достигнув 81 шутки. Подписанные документы позволили строителям привлечь 30 миллиардов рублей, что больше такого же показателя годовой давности на 43%.

За первый квартал, отметили в Банке России, в Челябинской области раскрыли, сдав в эксплуатацию, 11 тысяч эскроу-счетов. Этот показатель год к году продемонстрировал четырехкратный рост. В шесть раз вырос объем перечисленных застройщикам средств — 25 миллиардов рублей.

В Центробанке РФ приводят данные со ссылкой на Единую информационную систему жилищного строительства, согласно которым сегодня с применением механизма долевого строительства возводится 100% жилья. С использованием счетов эскроу строится 154 многоквартирных дома в девяти населенных пунктах.