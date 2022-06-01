Глава центра соцзащиты из ХМАО попалась на афере с инвалидами

02 июня 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

В прокуратуре считают, что Марина Сорокина подписывала фиктивные акты о проделанной работе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор когалымского комплексного центра социального обслуживания населения Марина Сорокина подозревается в незаконном расходовании бюджетных средств под видом оказания услуг для инвалидов, которые якобы не оказывались. Об этом URA.RU рассказала старший помощник прокурора округа Наталья Поликарпова. «Мероприятия по социальному обслуживанию населения не проводились, однако глава учреждения подписывала фиктивные акты о проделанной работе. В этих бумагах указывалось о предоставлении соцуслуг детям-инвалидам», — добавила Поликарпова. По словам Поликарповой, в прокуратуре считают, что директор центра за счет этого могла выписать премии своим сотрудникам на сумму более 1,5 миллиона рублей. Следственный отдел ОМВД России по Когалыму в отношении Марины Сорокиной возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч.1 ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями). В случае, если вина Сорокиной будет доказана, ей грозят штраф или реальный тюремный срок. URA.RU не смогло связаться с Сорокиной по известным агентству номерам телефонов. Ее коллеги из центра социального обслуживания сообщили журналисту агентства, что Сорокина отстранена от работы. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО проводила проверку школы, в которой инвалиды были вынуждены учиться и проходить реабилитацию в непригодных для этого помещениях. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Директор когалымского комплексного центра социального обслуживания населения Марина Сорокина подозревается в незаконном расходовании бюджетных средств под видом оказания услуг для инвалидов, которые якобы не оказывались. Об этом URA.RU рассказала старший помощник прокурора округа Наталья Поликарпова. «Мероприятия по социальному обслуживанию населения не проводились, однако глава учреждения подписывала фиктивные акты о проделанной работе. В этих бумагах указывалось о предоставлении соцуслуг детям-инвалидам», — добавила Поликарпова. По словам Поликарповой, в прокуратуре считают, что директор центра за счет этого могла выписать премии своим сотрудникам на сумму более 1,5 миллиона рублей. Следственный отдел ОМВД России по Когалыму в отношении Марины Сорокиной возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч.1 ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями). В случае, если вина Сорокиной будет доказана, ей грозят штраф или реальный тюремный срок. URA.RU не смогло связаться с Сорокиной по известным агентству номерам телефонов. Ее коллеги из центра социального обслуживания сообщили журналисту агентства, что Сорокина отстранена от работы. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО проводила проверку школы, в которой инвалиды были вынуждены учиться и проходить реабилитацию в непригодных для этого помещениях.