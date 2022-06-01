Тюменский школьник впервые сможет окунуться в воду. Ему помогла уникальная операция

02 июня 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Врачи вернули восьмилетнего мальчика к полноценной жизни Фото: Анна Майорова © URA.RU Урологи Тюмени провели редкую операцию восьмилетнему мальчику, который был на грани жизни и смерти, и с рождения не мог опускаться под воду из-за проблем с почками. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №1. «При рождении у тюменца обнаружили дефект клапана задней уретры. Врожденная аномалия повлияла на работу почек. В экстренном порядке ему вывели мочеточники наружу с обеих сторон. Тем не менее жизнь малыша могла оборваться через год-полтора», — рассказали URA.RU в пресс-службе больницы. Худшие прогнозы не сбылись: сейчас мальчику уже восемь лет. Все эти годы моча из организма ребенка выводилась через дренаж, а снаружи впитывалась в специальные прокладки. Из-за этого мальчику были противопоказаны водные процедуры. Он не мог искупаться в ванной или поплавать в море. Дефект клапана ребенку устранили в московской клинике несколько лет назад. Еще два года понадобилось, чтобы восстановить размер мочевого пузыря, который все это время не работал. Через дренаж его несколько раз в день наполняли водой, пока орган не пришел в норму. «Выведенные наружу мочеточники стали не нужны. Тюменские врачи выполнили пластику — редкую операцию по реконструкции органа. Через несколько дней мальчика выписали домой. Совсем скоро исполнится его давнее желание — искупаться в море», — отметили в пресс-службе больницы. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Урологи Тюмени провели редкую операцию восьмилетнему мальчику, который был на грани жизни и смерти, и с рождения не мог опускаться под воду из-за проблем с почками. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Областной клинической больницы №1. «При рождении у тюменца обнаружили дефект клапана задней уретры. Врожденная аномалия повлияла на работу почек. В экстренном порядке ему вывели мочеточники наружу с обеих сторон. Тем не менее жизнь малыша могла оборваться через год-полтора», — рассказали URA.RU в пресс-службе больницы. Худшие прогнозы не сбылись: сейчас мальчику уже восемь лет. Все эти годы моча из организма ребенка выводилась через дренаж, а снаружи впитывалась в специальные прокладки. Из-за этого мальчику были противопоказаны водные процедуры. Он не мог искупаться в ванной или поплавать в море. Дефект клапана ребенку устранили в московской клинике несколько лет назад. Еще два года понадобилось, чтобы восстановить размер мочевого пузыря, который все это время не работал. Через дренаж его несколько раз в день наполняли водой, пока орган не пришел в норму. «Выведенные наружу мочеточники стали не нужны. Тюменские врачи выполнили пластику — редкую операцию по реконструкции органа. Через несколько дней мальчика выписали домой. Совсем скоро исполнится его давнее желание — искупаться в море», — отметили в пресс-службе больницы.