В Пермском крае впервые пройдет спортивно-музыкальный фестиваль

03 июня 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Попробовать свои силы можно в нескольких видах спорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Бым Кунгурского района (Пермский край) 23—24 июля пройдет первый спортивно-музыкальный фестиваль White Fest. В программе — велосипеды, бег, плавание и музыка. «Тысяча участников со всей России выйдут на старт, чтобы финишировать у стен настоящей культурно-исторической достопримечательности — Белогорского монастыря», — сообщается на страничке фестиваля White Fest в соцсети «Вконтакте». Любителей бега ждет 5 маршрутов для любого уровня подготовки — от профессионалов до детей. Для велосипедистов подготовлены трассы на 15, 30 или 50 км. А пловцы попробуют свои силы в заплыве в живописном Бымовском пруду. В конце первого дня фестиваля, гостей ждет большая музыкальная программа под открытым небом — своим творчеством поделятся лучшие пермские музыканты. Организаторы обещают участникам комфортные условия — переночевать можно в местной усадьбе или в палаточном городке, а на территории фестиваля будет работать гардероб, кафе, детская зона и уборные. В Пермский край после отмены коронавирусных ограничений возвращаются фестивали. Так, в селе Троица Пермского края 11 июня состоится фестиваль живой музыки «Рок над Сылвой». Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

В поселке Бым Кунгурского района (Пермский край) 23—24 июля пройдет первый спортивно-музыкальный фестиваль White Fest. В программе — велосипеды, бег, плавание и музыка. «Тысяча участников со всей России выйдут на старт, чтобы финишировать у стен настоящей культурно-исторической достопримечательности — Белогорского монастыря», — сообщается на страничке фестиваля White Fest в соцсети «Вконтакте». Любителей бега ждет 5 маршрутов для любого уровня подготовки — от профессионалов до детей. Для велосипедистов подготовлены трассы на 15, 30 или 50 км. А пловцы попробуют свои силы в заплыве в живописном Бымовском пруду. В конце первого дня фестиваля, гостей ждет большая музыкальная программа под открытым небом — своим творчеством поделятся лучшие пермские музыканты. Организаторы обещают участникам комфортные условия — переночевать можно в местной усадьбе или в палаточном городке, а на территории фестиваля будет работать гардероб, кафе, детская зона и уборные. В Пермский край после отмены коронавирусных ограничений возвращаются фестивали. Так, в селе Троица Пермского края 11 июня состоится фестиваль живой музыки «Рок над Сылвой».