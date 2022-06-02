02 июня 2022

В Пермском крае впервые пройдет спортивно-музыкальный фестиваль

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Гонка с препятствиями на рекультивированной городской свалке «ECO RACE». Челябинск, старт, гонка, спорт, забег, гонка с препятствиями
Попробовать свои силы можно в нескольких видах спорта Фото:

В поселке Бым Кунгурского района (Пермский край) 23—24 июля пройдет первый спортивно-музыкальный фестиваль White Fest. В программе — велосипеды, бег, плавание и музыка.

«Тысяча участников со всей России выйдут на старт, чтобы финишировать у стен настоящей культурно-исторической достопримечательности — Белогорского монастыря», — сообщается на страничке фестиваля White Fest в соцсети «Вконтакте». Любителей бега ждет 5 маршрутов для любого уровня подготовки — от профессионалов до детей. Для велосипедистов подготовлены трассы на 15, 30 или 50 км. А пловцы попробуют свои силы в заплыве в живописном Бымовском пруду.

В конце первого дня фестиваля, гостей ждет большая музыкальная программа под открытым небом — своим творчеством поделятся лучшие пермские музыканты. Организаторы обещают участникам комфортные условия — переночевать можно в местной усадьбе или в палаточном городке, а на территории фестиваля будет работать гардероб, кафе, детская зона и уборные.

В Пермский край после отмены коронавирусных ограничений возвращаются фестивали. Так, в селе Троица Пермского края 11 июня состоится фестиваль живой музыки «Рок над Сылвой».

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В поселке Бым Кунгурского района (Пермский край) 23—24 июля пройдет первый спортивно-музыкальный фестиваль White Fest. В программе — велосипеды, бег, плавание и музыка. «Тысяча участников со всей России выйдут на старт, чтобы финишировать у стен настоящей культурно-исторической достопримечательности — Белогорского монастыря», — сообщается на страничке фестиваля White Fest в соцсети «Вконтакте». Любителей бега ждет 5 маршрутов для любого уровня подготовки — от профессионалов до детей. Для велосипедистов подготовлены трассы на 15, 30 или 50 км. А пловцы попробуют свои силы в заплыве в живописном Бымовском пруду. В конце первого дня фестиваля, гостей ждет большая музыкальная программа под открытым небом — своим творчеством поделятся лучшие пермские музыканты. Организаторы обещают участникам комфортные условия — переночевать можно в местной усадьбе или в палаточном городке, а на территории фестиваля будет работать гардероб, кафе, детская зона и уборные. В Пермский край после отмены коронавирусных ограничений возвращаются фестивали. Так, в селе Троица Пермского края 11 июня состоится фестиваль живой музыки «Рок над Сылвой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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